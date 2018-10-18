مصمم أزياء يوضح دور برامج "الستات" في تطوير الموضة

قال بهيج حسين مصمم الأزياء، إن البرامج "الستات" تعد نافذة لجميع مصممي الأزياء والموضة للتعرف علي أخر تطورات المجتمع ومعرفة الذوق العام خلال الفترات الزمنية المختلفة.



وأوضح حسين خلال لقاء تلفزيوني في أولي حلقات برنامج 3 ستات المذاع علي فضائية صدي البلد، أن نجاح أي برنامج يعتمد علي الأعداد والتقديم الناجح الجاذب للجمهور خاصة في مجال الأزياء والموضة، الذي أصبح منفتح بشكل كبير.



وأشار مصمم الأزياء، إلي أن أنفتاح مجال الأزياء والموضة سمح بجميع العديد من الخامات والألوان المختلفة التي لم تكن تتناسب مع بعضها، ولكنها أصبحت موضة عصرية لبعض المستهلكين.