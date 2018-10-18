ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

مصمم أزياء يوضح دور برامج "الستات" في تطوير الموضة

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 06:19 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال بهيج حسين مصمم الأزياء، إن البرامج "الستات" تعد نافذة لجميع مصممي الأزياء والموضة للتعرف علي أخر تطورات المجتمع ومعرفة الذوق العام خلال الفترات الزمنية المختلفة.

وأوضح حسين خلال لقاء تلفزيوني في أولي حلقات برنامج 3 ستات المذاع علي فضائية صدي البلد، أن نجاح أي برنامج يعتمد علي الأعداد والتقديم الناجح الجاذب للجمهور خاصة في مجال الأزياء والموضة، الذي أصبح منفتح بشكل كبير.

وأشار مصمم الأزياء، إلي أن أنفتاح مجال الأزياء والموضة سمح بجميع العديد من الخامات والألوان المختلفة التي لم تكن تتناسب مع بعضها، ولكنها أصبحت موضة عصرية لبعض المستهلكين.

ترشيحاتنا

أحدث أكاذيب تركيا.. مصرع قاتل خاشقجي في حادث سيارة

أردوغان يستعد لصفقة جديدة مع أوروبا

الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي يبعث برسالة لإسرائيل .. فيديو

حلا شيحا توجه رسالة لشقيقتها بعد عودتها من كندا.. صور

وزير التعليم العالي: تكليف رئاسي بإجراء امتحانات إلكترونية موحدة بالجامعات

غدا .. غلق شارع امتداد رمسيس 4 أشهر لإنشاء محور المشير طنطاوي

آخر ناقلة غاز طبيعي مستورد تغادر مصر بعد الاكتفاء الذاتي

بوفون يوجه صفعة إلى محمد صلاح بشأن جائزة الكرة الذهبية

حجز إعادة محاكمة متهمي أحداث مكتب الإرشاد للحكم 5 ديسمبر

الداخلية: الإفراج عن 840 سجينا بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

تشيلسي يوجه ضربة قوية لـ ريال مدريد بسبب هازارد

فيفا يهنئ مصر بعد التتويج بـ برونزية أوليمبياد الشباب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليخت الإنجليزى AURORA يصل ميناء بورسعيد السياحى .. صور

أهالي أبو غالب يطالبون بكوبري ينقذهم من معديات الموت.. فيديو وصور

انتهاء تجهيزات حفل عمرو دياب فى جامعة مصر .. صور

4 إطلالات أنيقة لـ ميجان ميركل في أستراليا.. صور

قصة خاتم الأمير هاري الأسود.. هدية من ميجان أم تكنولوجيا متطورة.. صور

فيديو

مصطفى خليل: مصر منفذ مهم للسلع والمنتجات الروسية.. فيديو
ولي أمر يعاني من طلبات المدارس: عايزين فاصوليا وعدس.. فيديو
ضبط شخص جمع 21 طن مواد بترولية مدعمة في الخانكة.. فيديو
البهي: السيسي أكد على تواجد مصر القوي بكافة المحافل الدولية.. فيديو
أميرة جمال لصدى البلد: حسام حسن لازم يدرب المنتخب.. والتوأم هيتعملهم تمثال فى بورسعيد..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟
loading...