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تعليم

ختام مبادرة لأنى رجل بكلية التجارة جامعة السويس

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 06:22 م
صدى البلد
حسن غنيمة
اختتم المجلس القومى للمراة فى السويس ، مبادرة " لانى رجل " والتى اطلقتها الامانة المركزية فى جميع المحافظات الجمهورية ، اليوم الخميس، بعقد ندوة شبابية بكلية التجارة بجامعة السويس.

حضر الندوة الدكتور دسوقى عيد ، نائب رئيس جامعة السويس لشئون التعليم والطلاب والمهندسة فوزية عبد الله مقرر المجلس القومى للمراة فى السويس والمستشار خالد عبد الستار عضو المجلس القومى للمرأة والدكتور عبد العاطى لاشين عميد كلية تجارة بجامعة السويس ومحمد فتحى عضو الامانة المركزية بالمجلس القومى للمرأة.

تناول المحاضرون والشباب المتطوعون شرح أفكار المبادرة والتى تهدف إلى توضيح الدور الأساسي للرجل في حياة المرأة والدعوة إلى مساندتها، علاوة على تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الشباب المقبلين علي الزواج عن الدور الحقيقي للرجل والمرأة داخل الأسرة.

ومن جانبها قالت المهندسة فوزية عبد الله ، ان المبادرة استهدفت 100 رجل يوميا خلال الأيام الثلاثة، وخاصة من الشباب المقبلين على الزواج لتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم عن الحياة الأسرية و دور كل من الرجل و المرأة فيها، وتدعو الرجل للعودة إلى المنزل ومشاركة المرأة وعودة الحوار للأسرة من جديد وأهمية مساندة الرجل للمرأة.

واضافت مقرر المجلس القومى للمراة فى تصريحات صحفية له اليوم ، ان المبادرة قائمة على التفاعل والنقاش بين المدربين والشباب المستهدف وقام اعضاء الفرع بمجهود واضح ومميز من اجل نجاح المبادرة وتوصيل المعلومة للفئة المستهدفه فى القرى.

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