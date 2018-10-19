ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

مروض الحيوانات المفترسة فى حضرة السيد البدوي.. قطع طريقه من المنصورة لطنطا للاحتفال مع المريدين.. ويؤكد: موالد أولياء الله الصالحين في مصر لها مذاق خاص.. صور وفيديو

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
أحمد على
مصور وفنان في مولد شيخ العرب
عاطف محمد:
  • احترفت فن التصوير وترويض الحيوانات المفترسة "الثعابين والتماسيح" لإدهاش زوار شيخ العرب 
  • فرحة المولد كل سنة تختلف عن السنة التي قبلها
  • هنحارب الإرهاب وأى أخطار تهدد أمننا وقادرين على الصمود دايما


"فى ساحة منطقة الصاري التى تقع على مساحة أكثر من 12 فدانا بأراضي الأوقاف الفضاء بمنطقة سيجر بقلب مدينة طنطا فى محافظة الغربية وسط أجواء من البهجة والفرحة يتوافد الآلاف من الزوار والمريدين للاحتفال بمولد شيخ العرب سيدي أحمد البدوي " تبركا بضريحه، بلم شمل أسرهم وعائلاتهم طوال أسبوع كامل.

وعلى بعد خطوات من النقاط الأمنية لأبواب "الصاري" التى تنتشر بها خيام مشايخ ورواد الطرق الصوفية جلس رجل في العقد الرابع من عمره يطوف شارع الاحتفال بالمولد الواصل بين منطقة الملاهي وساحة خيام حلقات الذكر والتصوف، يدعي عم "عاطف محمد " حاملا بين يداه عصاه و تمساحا صغير وثعبانا استوائيا يبلغ طوله 90 سم من الحيوانات المفترسة حول رقبته وهو ما لاقي استحسان جميع رواد المولد من كبار السن من المشايخ والسيدات والرجال والأطفال صغار السن.

قال عاطف محمد لـصدى البلد: "فرحة المولد كل سنة تختلف عن السنة التي قبلها فعليا ولكن فى سنة 2018 روح مختلفه فيها تطلعات وأمل لدي نفوس المريدين والمتصوفين الروحانية وفعلا الليلة الكبيرة وفرحة يوم الخليفة ستظل راسخة فى أذهان زوار شيخ العرب".

وأضاف: "نفسي السنة الجاية مصر وشعبها يكونوا دايما فى أفضل حال.. تعليم كويس وصحة ومستشفيات ومشروعات عملاقة ونفسنا بلدنا تكون أحسن بلد وتحيا مصر وتحيا بالسيسي وكلنا هنقول كلمة حق بعملنا واجتهادنا وهنحارب الإرهاب وأى أخطار تهدد أمننا وقادرين على الصمود دايما".

واختتم الفنان بأنه سيشارك فى احتفالات مولد الدسوقي في كفر الشيخ خلال 15 يوما، مضيفا: "حياتنا فى مصر بدون موالد أولياء الله الصالحين لا يكون لها مذاق خاص والفرحة فى لمتنا مع عائلاتنا وأطفالنا وكل أحبابنا".
مروض الحيوانات المفترسة فى حضرة السيد البدوي.. قطع طريقه من المنصورة لطنطا للاحتفال مع المريدين.. ويؤكد: موالد أولياء الله الصالحين في مصر لها مذاق خاص.. صور وفيديو
مروض الحيوانات المفترسة فى حضرة السيد البدوي.. قطع طريقه من المنصورة لطنطا للاحتفال مع المريدين.. ويؤكد: موالد أولياء الله الصالحين في مصر لها مذاق خاص.. صور وفيديو
مروض الحيوانات المفترسة فى حضرة السيد البدوي.. قطع طريقه من المنصورة لطنطا للاحتفال مع المريدين.. ويؤكد: موالد أولياء الله الصالحين في مصر لها مذاق خاص.. صور وفيديو
مروض الحيوانات المفترسة فى حضرة السيد البدوي.. قطع طريقه من المنصورة لطنطا للاحتفال مع المريدين.. ويؤكد: موالد أولياء الله الصالحين في مصر لها مذاق خاص.. صور وفيديو
مروض الحيوانات المفترسة فى حضرة السيد البدوي.. قطع طريقه من المنصورة لطنطا للاحتفال مع المريدين.. ويؤكد: موالد أولياء الله الصالحين في مصر لها مذاق خاص.. صور وفيديو
مروض الحيوانات المفترسة فى حضرة السيد البدوي.. قطع طريقه من المنصورة لطنطا للاحتفال مع المريدين.. ويؤكد: موالد أولياء الله الصالحين في مصر لها مذاق خاص.. صور وفيديو
مروض الحيوانات المفترسة فى حضرة السيد البدوي.. قطع طريقه من المنصورة لطنطا للاحتفال مع المريدين.. ويؤكد: موالد أولياء الله الصالحين في مصر لها مذاق خاص.. صور وفيديو
مروض الحيوانات المفترسة فى حضرة السيد البدوي.. قطع طريقه من المنصورة لطنطا للاحتفال مع المريدين.. ويؤكد: موالد أولياء الله الصالحين في مصر لها مذاق خاص.. صور وفيديو
مروض الحيوانات المفترسة فى حضرة السيد البدوي.. قطع طريقه من المنصورة لطنطا للاحتفال مع المريدين.. ويؤكد: موالد أولياء الله الصالحين في مصر لها مذاق خاص.. صور وفيديو
مروض الحيوانات المفترسة فى حضرة السيد البدوي.. قطع طريقه من المنصورة لطنطا للاحتفال مع المريدين.. ويؤكد: موالد أولياء الله الصالحين في مصر لها مذاق خاص.. صور وفيديو
مروض الحيوانات المفترسة فى حضرة السيد البدوي.. قطع طريقه من المنصورة لطنطا للاحتفال مع المريدين.. ويؤكد: موالد أولياء الله الصالحين في مصر لها مذاق خاص.. صور وفيديو
loading...

ترشيحاتنا

ضبط شبكة دعارة يتزعمها رجلان و4 سيدات بـ طنطا.. صور

حبس عاطل هتك عرض طفلة واغتصب آخر بمنشأة القناطر

توفيق عكاشة: طلعوني فاصل مش قادر قلبي تعبان .. فيديو

عارضات أزياء كسرن القواعد.. إحداهن تعاني من البهاق وأخري بالسمنة.. صور

شيخ الأزهر يتكفل بعلاج طالبة تفهنا الأشراف بعد حادث القطار

كاتب سعودي يفجر مفاجأة حول اختفاء جمال خاشقجي وعلاقة الإخوان بالحادث

حكم الجهر فى الصلاة

مغنٍ أمريكي يتسبب فى أكبر فضيحة لـ ميلانيا ترامب.. صور

مصرع طفل صعقا بالكهرباء داخل منزله بقرية البكرية في بني سويف

وشاح من تصميم دار فندي يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

الزراعة توجه الفلاحين بضرورة تسجيل بياناتهم لاستخراج كارت الفلاح

الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي يبعث برسالة لإسرائيل .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العين: حسين الشحات جاهز لمواجهة الجزيرة في الدوري الإماراتي..صور

فنان مصري إيطالي يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأديان..صور

إقبال كبير على ملتقى الأديان بسانت كاترين.. صور

اليخت الإنجليزى AURORA يصل ميناء بورسعيد السياحى .. صور

أهالي أبو غالب يطالبون بكوبري ينقذهم من معديات الموت.. فيديو وصور

فيديو

الزراعة توجه الفلاحين بضرورة تسجيل بياناتهم لاستخراج كارت الفلاح
برنامج بر الأمان يساهم في علاج 40 مصابا بمشكلات الإبصار
توفيق عكاشة يكشف أسوأ قرار تم اتخاذه فى عهد مبارك.. فيديو
توفيق عكاشة: طلعوني فاصل مش قادر قلبي تعبان .. فيديو
توفيق عكاشة يكشف لأول مرة أسرار مكالمته مع الشيخ علي جمعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟