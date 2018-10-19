مروض الحيوانات المفترسة فى حضرة السيد البدوي.. قطع طريقه من المنصورة لطنطا للاحتفال مع المريدين.. ويؤكد: موالد أولياء الله الصالحين في مصر لها مذاق خاص.. صور وفيديو

احترفت فن التصوير وترويض الحيوانات المفترسة "الثعابين والتماسيح" لإدهاش زوار شيخ العرب

فرحة المولد كل سنة تختلف عن السنة التي قبلها

هنحارب الإرهاب وأى أخطار تهدد أمننا وقادرين على الصمود دايما

"فى ساحة منطقة الصاري التى تقع على مساحة أكثر من 12 فدانا بأراضي الأوقاف الفضاء بمنطقة سيجر بقلب مدينة طنطا فى محافظة الغربية وسط أجواء من البهجة والفرحة يتوافد الآلاف من الزوار والمريدين للاحتفال بمولد شيخ العرب سيدي أحمد البدوي " تبركا بضريحه، بلم شمل أسرهم وعائلاتهم طوال أسبوع كامل.وعلى بعد خطوات من النقاط الأمنية لأبواب "الصاري" التى تنتشر بها خيام مشايخ ورواد الطرق الصوفية جلس رجل في العقد الرابع من عمره يطوف شارع الاحتفال بالمولد الواصل بين منطقة الملاهي وساحة خيام حلقات الذكر والتصوف، يدعي عم "عاطف محمد " حاملا بين يداه عصاه و تمساحا صغير وثعبانا استوائيا يبلغ طوله 90 سم من الحيوانات المفترسة حول رقبته وهو ما لاقي استحسان جميع رواد المولد من كبار السن من المشايخ والسيدات والرجال والأطفال صغار السن.قال عاطف محمد لـصدى البلد: "فرحة المولد كل سنة تختلف عن السنة التي قبلها فعليا ولكن فى سنة 2018 روح مختلفه فيها تطلعات وأمل لدي نفوس المريدين والمتصوفين الروحانية وفعلا الليلة الكبيرة وفرحة يوم الخليفة ستظل راسخة فى أذهان زوار شيخ العرب".وأضاف: "نفسي السنة الجاية مصر وشعبها يكونوا دايما فى أفضل حال.. تعليم كويس وصحة ومستشفيات ومشروعات عملاقة ونفسنا بلدنا تكون أحسن بلد وتحيا مصر وتحيا بالسيسي وكلنا هنقول كلمة حق بعملنا واجتهادنا وهنحارب الإرهاب وأى أخطار تهدد أمننا وقادرين على الصمود دايما".واختتم الفنان بأنه سيشارك فى احتفالات مولد الدسوقي في كفر الشيخ خلال 15 يوما، مضيفا: "حياتنا فى مصر بدون موالد أولياء الله الصالحين لا يكون لها مذاق خاص والفرحة فى لمتنا مع عائلاتنا وأطفالنا وكل أحبابنا".