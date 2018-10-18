غرفة شركات السياحة: مصر الآن على الخريطة الخضراء.. فيديو

قال حسام هزاع، عضو غرفة شركات السياحة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع إعادة السياحة لمصر وذلك بعد تحسن سياسة مصر الخارجية مع دول مختلفة بالمنطقة وبالتحديد مع الولايات المتحدة الأمريكية.



وأضاف خلال حواره على قناة دي إم سي، أن الدول فى الفترة الاخيرة أصبحت تعطي صورة مختلفة وايجابية عن مصر، وأن مصر الآن على الخريطة الخضراء وان المقاييس العالمية أصبحت تضم مطارات مصر وتم ازالة الحظر عن مصر من جميع الدول ما عدا إنجلترا فى شرم الشيخ.



وأشار إلى أن زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى 2017 ساهم فى زيادة نسبة السياحة الألمان إلى مليون ونصف المليون سائح وكشف ان زيارة زوجة الرئيس الامريكى ترامب فى الفترة الاخيرة وتواجدها فى الأهرامات سيكون لها تأثير على السياحة.



وكشف أن مصر من أهم 100 جهة سياحية فى العالم لعام 2018.