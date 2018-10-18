القبض على عصابة النصب على المواطنين بزعم إنهاء جمارك السيارات بالسويس

تمكنت الأجهزة الأمنية بالسويس من ضبط شخصين لقيامهما بالنصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرتهما على إنهاء إجراءات جمارك السيارات، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ضبط العناصر الإجرامية الخطرة.



أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بالسويس قيام كل من المدعو "سامى ع.أ" - سن 34 - عاطل ، سبق إتهامه فى 13 قضية متنوعة_ والمدعو "عبدالله ع.م" - سن53 - عاطل ، سبق إتهامه فى (16 قضية متنوعة) مقيمين بدائرة قسم شرطة فيصل بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على بعض المترددين على منطقة جمارك السويس والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرتهما على إنهاء إجراءات جمارك السيارات الخاصة بهم.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة ملاكى قيادة الأول وبحوزتهما (5 توكيلات شهر عقارى تستخدم فى تعاملها لسيارات الجمارك).



وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (3) وقائع نصب بذات الأسلوب ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.