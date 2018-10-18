جبال سانت كاترين تتزين لاستقبال ضيوف ملتقى السلام العالمي.. فيديو وصور

تزينت جبال سانت كاترين لإطلاق ملتقى السلام العالمي "هنا نصلي معًا"، اليوم الخميس، والذي يلقى الضوء على تسامح الديانات وبث رسالة أمان للعالم من قلب مصر.



ورصدت كاميرا "صدى البلد" التفاح الجبال بالاضاءة استعدادا لانطلاق حفل سانت كاترين السلام "معا نصلى" وتزامن مع ذلك استعدادات الفرق الموسيقية والفنون الاستعراضية، وتزينت الميادين والشوارع بمدينة سانت كاترين بالجداريات التى ترمز للحياة البدوية والمسيحية عبر جدرانها.



وتتضمن فعاليات وبرنامج الملتقى للعام الرابع على التوالي، العديد من الانشطة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.