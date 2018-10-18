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فن

القاهرة السينمائى ينفى سحب تكريم كلود ليلوش حتى الآن

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 05:53 م
صدى البلد
محمد نبيـل
حرصت إدراة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 40 برئاسة المنتج محمد حفظى، على نفى سحب تكريم المخرج الفرنسى كلود ليلوش.

وأشارت أنه لا علاقة لها بالبيان الذى تم تداوله اليوم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى والذى جاء فيه قرار المهرجان بإلغاء تكريم ليلوش، بعد حالة الجدل التي أثيرت حول خلال الأيام الماضية.

وأكد المهرجان فى بيان مقتضب جاء فيه:"نحيطكم علمًا بأن المكتب الصحفى والصفحة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي هى الجهة الوحيدة التى يصدر من خلالها البيانات الصحفية.. وأن أى بيانات تنسب للمهرجان عبر السوشيال ميديا لا يعتد بها، وذلك يعنى أن المهرجان ما زال يبحث فى أزمة المخرج الفرنسى ولم يصدر أى قرار بشأنه حتى الآن.

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