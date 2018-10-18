طرق طبيعية لصنفرة البشرة والقضاء على شحوبها

تعتبر صنفرة الوجه من أكثر الأمور التي تساعد في التخلص من كافة الشوائب الموجودة في البشرة، ولا تعلم الكثير من الفتيات كيفية القضاء على تلك الشوائب، ونستعرض في السطور التالية طرق طبيعية للتخلص من تلك الشوائب المزعجة.



فكما نصحت خبيرة التجميل والماكياج، رضوي طه، فهناك مجموعة من الطرق الطبيعية التي تساعد فى صنفرة البشرة وذلك من خلال وضع قليل من القهوة مع العسل الأبيض والليمون على البشرة لمدة ربع ساعة على الأقل ومن ثم صنفرة الوجه جيدا، وغسل البشرة بواسطة الماء الفاتر.



وأضافت خبيرة التجميل والماكياج، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، إن وضع قليل من السكر مع الليمون على البشرة وتحريكهما بصورة دائرية على البشرة ومن ثم تركه لمدة 10 دقائق ومن ثم شطف البشرة بواسطة الماء الفاتر.