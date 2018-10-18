مذيع مؤتمر الإفتاء: هذا أغرب موقف تعرضت له فى تقديم المؤتمرات الدينية

أكد الإعلامي عمرو توفيق، مذيع بالتليفزيون المصري، ومقدم مؤتمر دار الإفتاء العالمي الذي انتهي اليوم الخميس، أن الامانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم نظمت أربعة مؤتمرات منذ 2015 قائلا: "شرفت بأنى قدمتهم جميعا بالإضافة إلى تقديمى لعدد من مؤتمرات الأوقاف والأزهر الشريف".



وأضاف عمرو توفيق لصدى البلد على هامش الجلسة الختامية للمؤتمر، أنه يتشرف بتقديم أى مؤتمر لمؤسسة دينية نظرا لوجود علماء الدين فيها، لافتا إلى أن أقرب مؤتمر إلى قلبه كان مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وتم تنظيمه فى الأقصر حيث كان جريئا فى طرح قضاياه والدفاع عن الإسلام.



وأشار إلى أن أغرب المواقف التى تعرض لها هى إبلاغه بأسماء الضيوف على المنصة وفيها أخطاء، منوها أنه سابق وقتها في استدراك الخطأ وتصحيحه فى الحال بطريقة لبقة، قائلا: "قد يتم إضافة شخصية معينة ونلاحظ أنها لم تحضر أصلا للمؤتمر فاتدارك الأمر وقتها وأؤكد أن الضيف حضر معنا بعلمه وفكره السديد".



وأكد أن مؤتمر دار الإفتاء العالمي مهم جدا فى هذه الفترة لأن القراءة للنص تختلف من عصر إلى عصر بما لا يحل حراما أو يحرم حلالا فيتم الجمع بين الثابت والمتغير أو الأصالة والمعاصرة.



وأضاف، أن المؤتمر يهدف إلى كيفية المحافظة على الأصالة والثوابت وفى نفس الوقت يسمح بالاجتهاد والتجديد فى الفهم للنص المقدس وإيجاد مساحة بين المقدس وتطورات العصر وهذا مطلوب فتجديد الفتوى أمر مهم نظرا لتغير الأحوال فيما بيننا وانتشار المستحدثات والنوازل.



وأشاد بدور دار الإفتاء الذي تلعبه فى جمع مؤسسات الإفتاء فى العالم الإسلامي ويتم التقارب فى الفكر بقراءة عصرية للنصوص المقدسة فهنا يجتمع العالم الإسلامي على تصحيح صورة الإسلام وإبعاد الصورة المشوهة التى صدرها عنها تنظيم داعش الإرهابي.