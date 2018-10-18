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غرفة السياحة: محمد صلاح ساهم فى جذب عدد كبير من السائحين لمصر.. فيديو

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 06:05 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال حسام هزاع، عضو غرفة شركات السياحة، إن اللاعب المصري محمد صلاح نجم المنتخب ونادي ليفربول الانجليزي، ساهم في التسويق السياحي لمصر وله دور كبير فى جذب عدد كبير من السائحين لمصر.

وأضاف خلال حواره على قناة دى ام سي، أن الرموز الشهيرة التي زارت مصر مؤخرا مثل ميلانيا ترامب قامت بالتسويق للسياحة المصرية، مؤكدًا ان مصر لو قامت بعمل حملات ترويجية للسياحة بمليارات الدولارات لم تكن بنفس الحجم الذي تم من زوجة الرئيس الأمريكى .

وأشار إلى أن الجميع فى مصر مطالب باستغلال كافة الزيارة التى تأتى إلى مصر من أجل الترويج للسياحة، مشيرا إلى أن أى مسئول يأتى الى مصر يدل على أن هناك امنا وسلامة فيها ويرسل رسائل قوية للخارج.

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