آلاف المريدين فى حلقات الطريقة الأحمدية بمولد السيد البدوي.. فيديو وصور

شهدت خيام الطريق البيومية الأحمدية بساحات الذكر والتصوف اليوم الخميس احتفالية كبري فى الليلة الكبيرة للاحتفال بمولد السيد البدوي "شيخ العرب" وسط حضور الآلاف من المريدين والمتصوفين الذين حرصوا على التوافد من كل محافظات الجمهورية وخارج وداخل مصر.



تخلل الاحتفالية ترديد هتافات وعبارات من الابتهالات والتواشيح الدينية من بينها "مدد مدد يا شيخ العرب.. أل البيت أحباب الله.. صلي الله عليه وسلم" كما ارتدي المشاركون العباءات الخضراء، كما وزعت الأطعمة والنذور من جانب مشايخ الطرق الصوفية على الفقراء والأسر والعائلات الأكثر احتياجا.



كما حرص المئات من الأسر والعائلات في الساعات الأولى من صباح كل يوم وسط أجواء الروحانية وأغاني وابتهالات حلقات الذكر والتواشيح على الجلوس بطول شارع الرئيسي الواصل بين ميداني "المحطة – السيد البدوي".



كما افترش المريدون ساحات الشوارع المجاورة لمناطق درب الأثر الابشيهي وشارع الخان فرحا وابتهالا بالمولد الذي يلم الأسر والعائلات سنويا.



فى المقابل أكد المشاركون فى الاحتفالات الصوفية أن الليلة الختامية سيتخللها حفل غنائي على مسرح كبير بالساحة الأحمديه بحضور الشيخ ياسين التهامي وعدد من المنشدين الدينيين تباركا بمولد شيخ العرب مجمع الوفود الأفريقية والخليجية والعربية .