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رياضة

أبو ريدة يهنئ منتخب شباب الصالات ببرونزية الأولمبياد

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 06:41 م
صدى البلد
يسري غازي
هنأ المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، منتخب الشباب لكرة الصالات بمناسبة فوزه بالميدالية البرونزية لدورة الألعاب الأولمبية للشباب المقامة حاليا بالأرجنتين، بعد الفوز على منتخب الأرجنتين 5-4 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على تحديد صاحب المركز الثالث للبطولة.

وقال أبو ريدة إن هذا الفوز يعد إنجازا يضاف إلى تاريخ الكرة المصرية ويعد بمستقبل باهر لكرة الصالات المصرية التي تتلمس طريقها إلى العالمية بجميع فئاتها وأنواعها.

ووعد رئيس الاتحاد المصري بتكريم منتخب الشباب لكرة الصالات بصورة تتناسب مع الإنجاز الكبير الذي حققوه ، طالبا من أعضاء الفريق الحفاظ على هذا المستوى المتقدم في المحافل المقبلة.

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