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مصطفى خليل: مصر منفذ مهم للسلع والمنتجات الروسية.. فيديو

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 06:15 م
مصطفى خليل
مصطفى خليل
توك شو
قال مصطفى خليل، عضو مجلس الأعمال المصري الروسي، إن روسيا تهتم بشكل كبير بإقامة علاقات إستراتيجية مع دولة محورية مثل مصر.

وأضاف خليل، خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الخميس، أن الموقع الجغرافي لمصر، والاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الإفريقي، يسمحان لها بأن تصبح منفذا لجميع السلع والمنتجات الروسية.

وتابع أن هناك أهمية قصوى للسوق الروسية للمنتجات المصرية، حيث حجم استهلاك الروس للمنتجات الزراعية، والملبوسات يفوق أي أسواق أخرى بالعالم، مشيرًا إلي أن هذا يحتم وجود علاقات إستراتيجية قوية بين البلدين.

وتابع خليل أن زيادة التبادل التجاري بين الدولتين خلال الفترة الأخيرة، ينم عن التسهيلات التي تقدمها كلاهما من النواحي الجمركية، وثقة الدولتين في منتج كل منهما.

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