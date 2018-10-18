مدير أمن كفر الشيخ يتفقد خدمات تأمين المولد الإبراهيمي.. صور

تفقد اللواء مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، اليوم، واللواء خالد حسن مرسى رئيس مركز ومدينة دسوق، الخدمات الأمنية الخاصة بمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، وغرف كاميرات المراقبة وذلك للوقوف على مدى انتظام الخدمات وجاهزيتها للتعامل مع أي ظروف طارئة.



وشملت جولة مدير الأمن، تفقد الميدان الإبراهيمي ومداخل ومخارج المدينة، حيث قام مدير الأمن بمراجعة الخطة الأمنية والتي تشمل وجود كاميرات مراقبة بجميع أماكن التجمعات والميدان الإبراهيمي وأماكن الاحتفال بالمولد و البوابات الالكترونية وسيارات الحماية المدنية المتواجدة بمداخل المسجد.



وقال مدير أمن كفر الشيخ، إن هناك أكمنة ثابتة ومتحركة من إدارة البحث الجنائي وإدارة تأمين الطرق لضبط الخارجين على القانون واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم للحفاظ على الحالة الأمنية طوال أسبوع الاحتفالات بالمولد الإبراهيمي.



وأوضح اللواء خالد حسن رئيس مركز ومدينة دسوق، أنه من المتوقع تزايد الوافدين هذا العام والذى قد يصل الى المليونين على مدار أيام الاحتفالات، مشيرًا إلى تهيئة الساحات التي خصصت لهذه الاحتفالات مع توافر كل سبل الراحة للزائرين.



وأشار رئيس مركز ومدينة دسوق، إلى أنه سيتم تخصيص أماكن للباعة بعد تسجيل بياناتهم الشخصية بقسم الإشغالات ونوعية معروضاتهم وتكليف الرقابة التموينية بمتابعة جميع السلع المعروضة.

