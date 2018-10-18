تركيا تواصل نشر الأكاذيب بشأن جمال خاشقجي .. ترامب يطالب أردوغان بتسليم ما لديه من معلومات.. وبوتين يدخل على خط الأزمة بتوجيه الاتهامات لواشنطن

التغطية الإعلامية بشأن خاشقجي مليئة بالأكاذيب

وزير العدل التركي يطالب بتجاهل التسريبات عن خاشقجي

صحيفة سعودية فضحت أكاذيب أنقرة باتهام متوفي بالتورط في الأزمة



عمدت تركيا منذ الإعلان عن اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي في مدينة اسطنبول عقب دخوله القنصلية السعودية هناك إلى نشر أكاذيب عبر تسريبات لوسائل إعلام تركية وقطرية دون ذكر مصادر حقيقية ما أثار الشكوك حول جدية الأدلة التى تدعي انقرة أنها تمتلكها بشأن تلك القضية.



وكان وزير الداخلية السعودي أكد، في تصريحات سابقة، أن ما يتم تداوله بشأن القضية "أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة"، مؤكدا على "أهمية دور وسائل الإعلام في نقل الحقائق وعدم التأثير على مسارات التحقيق والإجراءات العدلية"، كما شدد على حرص "السعودية التام على مصلحة مواطنيها في الداخل والخارج، وحرصها بشكل خاص على تبيان الحقيقة كاملة في موضوع اختفاء المواطن جمال خاشقجي".



وكان أحدث تلك الأكاذيب هو ما نشرته صحيفة "يني شفق" الموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الشرطة التركية بدأت في توسيع البحث عن خاشقجي ليصل إلى غابة إسطنبول ومزرعة في مقاطعة يالوفا المجاورة.



وذكرت صحيفة "يني شفق" أن الشرطة التركية بدأت بالتفتيش في ثلاث مناطق زعمت أن سيارات تابعة للقنصلية السعودية بإسطنبول توجهت إليها وفقد أثرها ليلة اختفاء خاشقجي.



وتتحفظ الأجهزة الأمنية على التحديد الدقيق للمناطق التي يجري فيها التفتيش وإن أشارت إلى أنها تقع في غابات بلجراد ومنطقة بيكنت بإسطنبول إضافة إلى مدينة يلوى المجاورة، حيث إن الشرطة تعتقد أن تلك المناطق لها صلة باختفاء الصحفي السعودي.



وفي وقت سابق صباح اليوم، أكد وزير العدل التركي عبد الحميد جولان فريق التحقيق المكلف بكشف ملابسات اختفاء خاشقجي في مدينة إسطنبول شارف على الانتهاء، مشيرًا إلى أن أنقرة ستعلن عن نتيجة التحقيق قريبا.



وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة أن أحد المشتبه بهم في مقتل خاشقجي لقى مصرعه في حادث مدبر، وأدعت الصحيفة أن الملازم أول مشعل سعد البستاني – 31 عاما- من بين 15 شخصا زاروا وغادروا تركيا في 2 أكتوبر الحالي بعد زيارتهم للقنصلية السعودية في إسطنبول.



ونقلت الصحيفة عمن وصفتهم بالمصادر، قولهم إنهم رفضوا الحديث عن تفاصيل الحادث، في الوقت الذي لم يتضح حتى الآن دور البستاني في قتل خاشقجي.



وكانت صحيفة "الوطن" السعودية كشفت أن أحد أفراد الوفد الذي أدعت السلطات التركية أنه اختطف الكاتب السعودي، توفي منذ عامين، مؤكدة أن رغم أن عبد العزيز شبيب البلوي ضابط سعودي من أهالي محافظة طريف شمال السعودية، توفي قبل عامين في حادث مروري، إلا أنه لم ينج من اتهامات تركية، بأنه ضمن 15 ضابطا سعوديا اتهموا بقتل الإعلامي جمال خاشقجي.



ونتيجة للمعلومات المتضاربة التى تنشر على لسان مصادر تركية مجهلة، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تركيا بتسليمه أي تسجيلات صوتية أو مصورة لديها عن قضية خاشقجي، وقال ترامب، متحدثا للصحفيين في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة طلبت من تركيا تسجيلات صوتية ومصورة ربما تكون لديها فيما يتصل باختفاء خاشقجي، وأضاف أنه لا يحاول توفير غطاء للسعودية بخصوص اختفاء الصحفي، وذلك بعد يوم من تحذيره من افتراض أن القادة السعوديين مدانون في القضية إلى أن تثبت براءتهم.



وحاول النظام التركي التنصل من تلك التسريبات حيث دعت وزارة الداخلية التركية إلى تجاهل المعلومات غير الصحيحة التي تتداولها مواقع إخبارية ومنصات التواصل بشأن اختفاء جمال خاشقجي، وذلك على وقع استمرار وسائل إعلام قطرية بضخ معلومات كاذبة عن هذه القضية.



وقال وزير العدل التركي، عبد الحميد غل، إن "التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، تسير بسرية"، مما يؤكد عدم صحة التسريبات التي تتعمد نقلها وسائل إعلام الدوحة لتشويه الحقائق.



وفي هذا السياق، دعا غل إلى "تجاهل ما يدور في أوساط وسائل التوصل الاجتماعي والمواقع الأخرى حيال قضية خاشقجي، والاستناد في المعلومات على بيانات صادرة عن النيابة العامة".



وفي سياق متصل، حمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمريكا مسئولية ما حدث لخاشقجي لأنه كان يقيم بالولايات المتحدة، وقال بوتين إنه من الضروري انتظار نتائج التحقيق في اختفاء خاشقجي قبل تخريب العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وتابع أن اختفاء خاشقجي أمر مؤسف بالقطع لكننا بحاجة لفهم ما حدث.