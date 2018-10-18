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أخبار العالم

بوتين: الثقة في العلاقات بين روسيا والصين وصلت لمستوى غير مسبوق

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 07:17 م
بوتين
بوتين
أ ش أ
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن مستوى الثقة في العلاقات بين روسيا والصين وصل إلى مستوى غير مسبوق.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بوتين - خلال جلسة نقاش منتدى "فالداى" - قوله: "أجرينا مناقشات طويلة مع الصين حول القضايا الإقليمية أيضا. أربعون عاما من المفاوضات! يمكنك أن تتخيل؟ أربعون سنة. خلال هذا الوقت، حدث كل شيء في العلاقات الروسية الصينية، ولكن في النهاية توصلنا إلى توقيع اتفاقية صداقة.

وأضاف بوتين : "توصلنا إلى مستوى من التفاهم بين روسيا والصين، وهو وفقا لتقديراتنا المتبادلة، غير مسبوق".
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