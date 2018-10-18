افتتاح المؤتمر السنوي الـ35 لأمراض الجلدية والتناسلية بطب المنصورة

انطلقت اليوم الخميس وتحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب والقائم بأعمال رئيس الجامعة وإشراف الدكتور السعيد عبد الهادى عميد طب المنصورة، فعاليات المؤتمر العلمى السنوى الخامس والثلاثين بقسم الأمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة بطب المنصورة الذى يقام تحت عنوان " التحديثات فى أمراض الجلدية والتناسلية والذكورة " يومى ١٨ و ١٩ أكتوبر ٢٠١٨ بمدرج الدكتور ابراهيم أبو النجا بطب المنصورة.



كما حضر افتتاح المؤتمر كل من الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث ، الدكتور محمد عطية وكيل طب المنصورة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور أشرف حسن أستاذ ورئيس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة بطب المنصورة ورئيس المؤتمر ، الدكتورة مها الجيار سكرتير المؤتمر بالإضافة إلى عدد من أطباء الجلدية والتناسلية والذكورة بمختلف الجامعات المصرية ومن وزارة الصحة والتأمين الصحى والمستشفيات العسكرية.



وأشار الدكتور أشرف حسن الى أن هذا المؤتمر يتضمن ٨ جلسات علمية سيتم خلالها إلقاء ١٨ محاضرة يلقيها نخبة من أساتذة الأمراض الجلدية والتناسلية وأمراض الذكورة بهدف استعراض الجديد فى هذا المجال وتبادل الخبرات المتعلقة به.



وأضاف حسن أن الجديد فى هذا المؤتمر يتمثل فى عرض الأمراض الجلدية المكتشفة حديثا ومزيد من التركيز على الأورام الجلدية واستخدامات الليزر فى التجميل، واستعرض حسن نشاط القسم خلال العام الماضى مؤكدا على تردد ما يقرب من ٥٥ الف مريض على العيادات الخارجية للقسم بمستشفى الجامعة.



وأشاد بحصول فريق من القسم على المركز الأول بين مختلف الجامعات المصرية فى المسابقة التى نظمتها جامعة الإسكندرية لاقسام الجلدية والتناسلية والذكورة بجميع الجامعات المصرية.



أثنى الدكتور محمد عطية على تنظيم المؤتمر وتواصل اقامة فعالياته للعام ٣٥ مما يعكس تواصل الفكر بين مختلف أجيال أعضاء هيئة التدريس بقسم الأمراض الجلدية والتناسلية والذكورة وبثراء فعاليات المؤتمر وبتنوعها ما بين المحاضرات وورش العمل وبالتطور الذى شهده القسم خلال السنوات الأخيرة.



وشدد سويلم على أهمية النشر الدولى من أجل الارتقاء بتصنيف جامعة المنصورة التى تحتل المرتبة الثالثة بين جميع الجامعات المصرية.



وأكد الدكتور أشرف سويلم أن الجلد هو مرآة العين الكبرى فمعظم الأمراض تظهر أعراضها على الجلد. وأشار سويلم الى أن قسم الجلدية من أكثر الأقسام التى تشهد اقبالا من طلاب الدراسات العليا.



وطالب القسم بتوقيع بروتوكولات تعاون مع الأقسام المماثلة فى جامعات عالمية.