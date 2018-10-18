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محافظات

إزالة 72 حالة إشغال فى حملة مكبرة بنصر النوبة .. صور

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 07:22 م
إزالة 72 حالة إشغال
إزالة 72 حالة إشغال فى حملة مكبرة بنصر النوبة .. صور
شاذلى عبد الفتاح
نجحت حملة مكبرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة فى إزالة 72 حالة إشغال ثابت وتندات بدون محضر ، بجانب إزالة 6 حالات إشغال لبلدورات ولافتات تم تحرير محاضر لها ، بالإضافة إلى 30 حالة من المضبوطات المتنوعة وتم تسليمها لمخازن الوحدة المحلية .

يأتى ذلك إستكمالًا للجهود المبذولة من رؤساء المراكز والمدن تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بالنزول للشارع والعمل على إعادة الإنضباط داخل الأسواق .

وشهدت الحملة المكبرة مشاركة واسعة لتشكيلات أمنية كبيرة من قوات مديرية أمن أسوان ، بجانب العاملين والفنيين بالأقسام المختلفة بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات والأدوات المستخدمة فى الإزالة وهدم المبانى وذلك بقيادة نائب رئيس المدينة .

إزالة 72 حالة إشغال فى حملة مكبرة بنصر النوبة .. صور
إزالة 72 حالة إشغال فى حملة مكبرة بنصر النوبة .. صور
إزالة 72 حالة إشغال فى حملة مكبرة بنصر النوبة .. صور
إزالة 72 حالة إشغال فى حملة مكبرة بنصر النوبة .. صور
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