إزالة 72 حالة إشغال فى حملة مكبرة بنصر النوبة .. صور

نجحت حملة مكبرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة فى إزالة 72 حالة إشغال ثابت وتندات بدون محضر ، بجانب إزالة 6 حالات إشغال لبلدورات ولافتات تم تحرير محاضر لها ، بالإضافة إلى 30 حالة من المضبوطات المتنوعة وتم تسليمها لمخازن الوحدة المحلية .



يأتى ذلك إستكمالًا للجهود المبذولة من رؤساء المراكز والمدن تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بالنزول للشارع والعمل على إعادة الإنضباط داخل الأسواق .



وشهدت الحملة المكبرة مشاركة واسعة لتشكيلات أمنية كبيرة من قوات مديرية أمن أسوان ، بجانب العاملين والفنيين بالأقسام المختلفة بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات والأدوات المستخدمة فى الإزالة وهدم المبانى وذلك بقيادة نائب رئيس المدينة .



