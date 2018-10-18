تأهيل وتشغيل 500 شباب وفتاة في الرعاية الطبية ببني سويف.. صور

أناب المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف السكرتير العام اللواء عصام العلقامي لحضور فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع فرصة عمل أفضل لحياة أفضل ، والذي نفذته جمعية أصدقاء معهد القلب القومي بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية لتأهيل وتشغيل 500 من الشباب والفتيات في مجال الرعاية الطبية من خلال التدريب على وظائف المساعد الصحى والسكرتارية الطبية لتأهيل الشباب على العمل فى مجالات الصحة.



تضمن المؤتمر عرض وثائقي لانجازات المشروع والذي تم تنفيذه تطبيقا للبروتوكول التعاون المشترك بين الجمعية والمؤسسة و أجهزة المحافظة التنفيذية المشاركة في المشروع وغيرها لتأهيل وتشغيل الشباب والفتيات من خلال بناء كوادر فنية متخصصة تقوم بتدريب هذا العدد على المعلومات والمهارات فى العمل الطبى.



وفي ختام المؤتمر تم تكريم أوائل الخريجين وكوادر المدربين والقيادات التنفيذية المشاركة في المشروع من الصحة والشباب والرياضة و التضامن الاجتماعي.