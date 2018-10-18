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المنشد عصام درويش يتألق فى الليلة الختامية لمولد السيد البدوي..فيديو

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 07:39 م
صدى البلد
أحمد على
تغني المنشد الديني "عصام درويش" داخل ساحات الطريقة البيومية الأحمدية وسط حضور 500 شخص أمام أحد الأبواب الرئيسية لساحة السيد البدوى بمدينة طنطا بمحافظة الغربية الرئيسية تزامنا مع احتفالية الليلة الختامية لمولد شيخ العرب .

وشهد محيط المسجد الأحمدي توافد الآلاف من المريدين والمتصوفين فى رحاب سيدي أحمد البدوي يتابعون المنشد الديني الذي يمتع بصوت عذب يجذب اسماع المتصوفين من كبار السن من المشايخ والرجال والسيدات والاطفال .

" الحمد لله أنا بقالي أكثر من 16 سنة بحب الإنشاد الديني وشاركت فى حضور مولد شيخ العرب بشكل سنوي حبا فى أل بيت رسول الله وأوليائه الصالحين "..بتلك الكلمات التقط خيط الحديث مع "صدي البلد " المنشد الديني "عصام " لافتا إلى أنه واصل التدريب على الانشاد الديني من خلال الجلوس برفقه مشايخ التصوف منذ مراحل ترعرعه فى الصغر بنواحي إحدي قري مركز طنطا .

وأشار المنشد الديني الى أن مولد شيخ العرب 2018 مختلف عن السنوات السابقة حيث من المحتمل أن يتجاوز عدد زواره أكثر من 3 مليون زائر فى الليلة الختامية .

وتابع أنه خلال فترة موسم المولد يتابعه أكثر من 15 ألف زائر من خلال انتشاره فى الخيام وانشاده الابتهالات والتواشيح الدينية.

المنشد عصام درويش يتألق فى الليلة الختامية لمولد السيد البدوي..فيديو
المنشد عصام درويش يتألق فى الليلة الختامية لمولد السيد البدوي..فيديو
المنشد عصام درويش يتألق فى الليلة الختامية لمولد السيد البدوي..فيديو
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