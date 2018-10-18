ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

بكري: استمرار تحقيقات اختفاء خاشقجي يهدف لتفكيك السعودية

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 07:15 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك العديد من الشائعات التي تبث من قطر والدول المعادية للعالم العربى تهدف إلى تفكيك وهدم المملكة العربية السعودية لتلحق بالعراق وسوريا.

وأوضح بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية صدى البلد، أن استمرار التحقيقات حول قضية خاشقجي، لا يهدف للتحقيق حول اختفاء الصحفي، مؤكدا أنه تم الكشف عن الوجوه الغادرة التي تسعى لتدمير المملكة العربية السعودية قادة وشعبا وأرضا.

وأشار الإعلامي، إلي أن الولايات المتحدة لم يكن لها دور إيجابي عندما مات الآلاف في العالم العربي والإسلامي، خلال الحروب والكوارث السابقة.
loading...

ترشيحاتنا

حجز إعادة محاكمة متهمي أحداث مكتب الإرشاد للحكم 5 ديسمبر

أمريكا تمهل السعودية أياما للرد على اختفاء خاشقجي

تامر عبد المنعم يظهر في لوك جديد مغازلا طليقته.. نقص وزنه كثيرا

إسرائيل تغير مسارات طائراتها على خلفية التدهور الأمني في الجنوب

أمريكا تصفع تركيا وتدعم تعاون مصر وقبرص فى مجال الغاز

مفاجأة .. ليفربول يشترط 160 مليون يورو لرحيل محمد صلاح

بعد زيارة السيسي .. روسيا تعلن عن مفاجأة بخصوص محطة الضبعة النووية

مصطفى خليل: السياحة الروسية ستعود بقوة بعد زيارة السيسي.. فيديو

الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي يبعث برسالة لإسرائيل .. فيديو

حماس تحذر إسرائيل: إياكم أن تخطئوا التقدير

سعودي تتهمه أنقرة بقتل خاشقجي: لم أدخل تركيا في حياتي.. فيديو

روسيا تبحث عن سر مصر في تجاوز الأزمات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إقبال كبير على ملتقى الأديان بسانت كاترين.. صور

اليخت الإنجليزى AURORA يصل ميناء بورسعيد السياحى .. صور

أهالي أبو غالب يطالبون بكوبري ينقذهم من معديات الموت.. فيديو وصور

انتهاء تجهيزات حفل عمرو دياب فى جامعة مصر .. صور

4 إطلالات أنيقة لـ ميجان ميركل في أستراليا.. صور

فيديو

بكري يروي تفاصيل اختلاس مليار دولار من شركة بترول وتهريبها لقطر
تعرف على سبب بكاء الفنانة المغربية دنيا بطمة.. فيديو
الزراعة تكشف السبب الرئيسي فى تدمير صناعة الدواجن.. فيديو
شاهد.. إيران تمول ميلشيات الحوثي بالمخدرات
شاهد.. الشرطة الإسبانية تلقي القبض على عصابة لتهريب المخدرات فى عرض البحر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟