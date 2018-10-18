بكري: استمرار تحقيقات اختفاء خاشقجي يهدف لتفكيك السعودية

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك العديد من الشائعات التي تبث من قطر والدول المعادية للعالم العربى تهدف إلى تفكيك وهدم المملكة العربية السعودية لتلحق بالعراق وسوريا.



وأوضح بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية صدى البلد، أن استمرار التحقيقات حول قضية خاشقجي، لا يهدف للتحقيق حول اختفاء الصحفي، مؤكدا أنه تم الكشف عن الوجوه الغادرة التي تسعى لتدمير المملكة العربية السعودية قادة وشعبا وأرضا.



وأشار الإعلامي، إلي أن الولايات المتحدة لم يكن لها دور إيجابي عندما مات الآلاف في العالم العربي والإسلامي، خلال الحروب والكوارث السابقة.