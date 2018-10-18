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أخبار العالم

المحكمة العليا تنتصر لطالبة أمريكية في قضية مقاطعة إسرائيل

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 07:24 م
صدى البلد
رويترز
أعلن محامو طالبة أمريكية مُنعت من دخول إسرائيل بموجب قانون مناهض للنشطاء الأجانب المناصرين للفلسطينيين الذين يدعون لمقاطعة إسرائيل "الانتصار" بعدما تدخلت المحكمة العليا في القضية.

وتوجهت لارا القاسم (22 عاما) إلى إسرائيل في الثاني من أكتوبر بتأشيرة دراسة، لكن المسؤولين الإسرائيليين رفضوا دخولها متذرعين بدورها كرئيسية لفرع محلي صغير لجماعة (طلاب من أجل العدالة في فلسطين) بجامعة فلوريدا.

وقال محامو لارا في بيان: قرار المحكمة العليا انتصار لحرية التعبير والحرية الأكاديمية وحكم القانون.
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