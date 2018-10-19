مدينة أبو سمبل السياحية تتزين لاستقبال الاحتفال بتعامد الشمس ومرور 50 عامًا على إنقاذ المعبد من الغرق.. ورئيس المدينة: تكثيف أعمال النظافة واستكمال أعمال التطوير.. فيديو وصور

مدينة أبو سمبل السياحية تتزين لاستقبال الاحتفال بتعامد الشمس

استعدادات مكثفة لاستقبال الحدث العالمى الفريد

نائب المحافظ يتابع التجهيزات الجارية بالمدينة السياحية

استعدادات مكثفة ومتواصلة تشهدها مدينة أبو سمبل السياحية، حيث تتزين المدينة الجميلة لاستقبال احتفالات محافظة أسوان بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى فى 22 أكتوبر القادم والتى تتزامن هذا العام مع مرور 50 عامًا على مشروع إنقاذ معبدي رمسيس الثانى من الغرق.وفى سبيل متابعة آخر استعدادات مدينة أبو سمبل السياحية لهذا الحدث العالمى الفريد كلف اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ بزيارة ميدانية للمدينة السياحية لمتابعة ذلك حيث رافق نائب المحافظ فى زيارته الميدانية سمير حقار رئيس المدينة ومديرى الصحة والتربية والتعليم.وبمجرد وصوله إلى مدينة أبو سمبل رفض اللواء سعيد حجازى الإلتزام ببرنامج الجولة الميدانية المعد سلفًا حيث قام بشكل مفاجئ بزيارة مواقع خدمية أخرى بداية من تفقده لمنطقة السوق وسط المدينة والتى يقام بها حفل ليلة التعامد والذى يشهد تقديم عروض متنوعة لفرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.كما تفقد سعيد حجازى منطقة معبدى أبو سمبل، موجهًا رئيس المدينة بضرورة الحفاظ على ما تم من مكتسبات ضمن خطة التطوير ورفع الكفاءة الشاملة التى شهدتها مدينة أبو سمبل السياحية بالكامل خلال العام الماضى بتكلفة وصلت لنحو 250 مليون جنيه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بجانب تكثيف أعمال النظافة العامة واستكمال أعمال التطوير والتجميل الجارية والتى تضم إنشاء 6 جداريات ونافورات جديدة منها 3 جداريات و3 نافورة فى الميادين والمناطق المختلفة بمشاركة الجهود الذاتية.وتابع نائب المحافظ جولته بتفقد وحدة السلام الصحية حيث تفقد أعمال القافلة الطبية التى تنظمها القوات المسلحة على مدار أسبوع وتضم مختلف التخصصات للكشف الطبى على أهالى قرى العلاقى وأبو سمبل، علاوة على منطقة كيما بمدينة أسوان حيث نجحت القافلة فى إجراء الكشف وتقديم الرعاية الصحية لحوالى 3 آلاف مواطن حتى الآن.مكلفًا مدير عام الصحة بإعادة دراسة توزيع الأطباء داخل المحافظة بعد شكوى أهالى قرية السلام من عدم وجود طبيب داخل الوحدة الصحية وأيضًا وجود عجز كبير فى أطباء الرعاية الأساسية والذى لا يتعدى عددهم عن 81 طبيبا موزعا على 224 وحدة صحية بجميع أنحاء المحافظة حيث سيتم رفع تقرير من محافظ أسوان إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لسد هذا العجز الشديد.