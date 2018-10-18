زوار مولد السيد البدوي يحتفلون بالليلة الختامية لشيخ العرب...فيديو وصور

شهدت احتفالية الليلة الكبيرة فى رحال "شيخ العرب" بمولد السيد البدوي بساحة الأحمدي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم استمرار توافد أكثر من مليوني زوار ومريد ومتصوف محافظات الجمهورية ووفود أفريقيه وسودانية وخليجية وعربية للإحتفال بمولده خلال الفترة ما بين "12 -19 " أكتوبر الجاري.



وانتقلت عدسة "صدى البلد " إلى ساحة المسجد الأحمدي وسط حضور جموع غفيرة من عشرات الآلاف من المواطنين الذين توافدوا للمشاركة فى احتفالية الليلة الكبيرة بحضور الشيخ ياسين التهامي ولفيف من قيادات الأئمة والدعاة والمشايخ الأوقاف عقب الانتهاء من احتفالية الأوقاف بمولد سيدي أحمد البدوي بحضور "اللواء المهندس هشام السعيد " محافظ الغربية واللواء هشام شادي السكرتير العام واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية والقيادات التنفيذية.



وأعرب زوار المسجد الأحمدي عن تجاربهم ومحاكاتهم واصطحابهم لأسرهم وعائلاتهم للقضاء أسبوع كامل للاحتفال بالمولد بساحة منطقة الصاري والمسجد الأحمدي وسط توزيع والنذور والأطعمة على الفقراء والعائلات الأكثر احتياجا.



وقال الحاج محمود جلال صاحب أحد محلات الحلوي : "أسعار حلويات مولد شيخ العرب مميزه فسعر كيلو الحمص يبدأ ما بين "15 – 25 " جنيها للكيلو الواحد بينما يصل كيلو الحلاوه الشعر الى "12-19 " جنيها " بينما سعر كيلو الحلوي المشكل ما بين "20 -35" جنيها.



وأعرب "جلال" عن سعادته البالغه لزيادة أعداد الوافدين خلال فترة الاحتفالات بالمولد فى الفتره ما بين "12 – 19 "أكتوبر الجاري لافتا بقوله: "الحمد لله هنوصل لأكثر من 3 مليون زائر فى ليلة الخميس التى تعد الليلة الكبيرة والتى يتخللها توافد وزحام زبائن سنوي الذين يقبلون على شراء الحلوي والاستماع الى أغاني وتواشيح الشيخ ياسين التهامي ومشايخ الطرق الصوفيه داخل ساحة المسجد الأحمدي".



وأضاف أن عدد من مشايخ الطرق الصوفية يقبلون على شراء عشرات الأطنان من الحلوي لتوزيعها فى شكل صدقات ونذور لكافة الأسر والعائلات الأكثر احتياجا من الفقراء الوافدين للمشاركة فى احتفالات مولد السيد البدوي لافتا بقوله " مدد مدد يا سيدي أحمد البدوي شيلاه يا شيخ العرب وقربوا يا رواده الحمص والسمسمية هنا عندنا والله ببلاش" .