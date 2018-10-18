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أخبار العالم

الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي يبعث برسالة لإسرائيل .. فيديو

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 06:48 م
صدى البلد
عرفة البنداري
بث الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، سرايا القدس، اليوم الخميس، رسالة مصورة إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت السرايا في رسالتها التي بثتها من خلال مقطع فيديو: " قلنا فصدقنا وسنبقى حاضرين في كل ميادين الجهاد للدفاع عن أبناء شعبنا". 

وكانت حركة حماس قد بثت رسالة مصورة وجهتها لإسرائيل حملت عنوان "لا تخطئوا التقدير" أكدت خلالها أنها سترد على أي تصعيد إسرائيلي.

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