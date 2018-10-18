شيخ الأزهر يصل القاهرة بعد لقاء رئيس إيطاليا وبابا الفاتيكان

وصل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس ، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، رئيس مجلس حكماء المسلمين ، قادما من ايطاليا بعد زيارة استغرقت عدة أيام.



وأجرى شيخ الأزهر عدة لقاءات مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ، والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان ، كما تم تكريم فضيلته ومنحه وسام «السجل الأكبر» من جامعة بولونيا أرفع وسام تقدمه جهة أكاديمية للشخصيات البارزة والمؤثرة في العالم .



وقالت مصادر مطلعة بالمطار: وصل شيخ الازهر والوفد المرافق له على متن الطائرة القادمة من ايطاليا ، وتم إنهاء إجراءات وصوله باستراحة كبار الزوار بالمطار.

