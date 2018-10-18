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أخبار البلد

شيخ الأزهر يصل القاهرة بعد لقاء رئيس إيطاليا وبابا الفاتيكان

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 06:47 م
شيخ الازهر
شيخ الازهر
نورهان خفاجي
وصل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس ، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، رئيس مجلس حكماء المسلمين ، قادما من ايطاليا بعد زيارة استغرقت عدة أيام. 

وأجرى شيخ الأزهر عدة لقاءات مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ، والبابا فرانسيس بابا الفاتيكان ، كما تم تكريم فضيلته ومنحه وسام «السجل الأكبر» من جامعة بولونيا أرفع وسام تقدمه جهة أكاديمية للشخصيات البارزة والمؤثرة في العالم .

وقالت مصادر مطلعة بالمطار: وصل شيخ الازهر والوفد المرافق له على متن الطائرة القادمة من ايطاليا ، وتم إنهاء إجراءات وصوله باستراحة كبار الزوار بالمطار.

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