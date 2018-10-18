الهضيبى: المركز الإعلامي للوفد الجهة الوحيدة المعبرة عن الحزب

أعلن الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي لحزب الوفد أن المركز الإعلامي للحزب هو الجهة الوحيدة التي تصدر منها البيانات الخاصة بالوفد.



وقال "الهضيبي" فى بيان صحفى له أن التعبير عن الوفد يكون علي لسان رئيس الحزب والسكرتير العام والمتحدث الرسمي.



وأشار إلى أن المركز الإعلامي ينشر البيانات الرسمية وكافة أخبار الحزب ولجانه علي صفحة الحزب الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، ويرسلها للصحفيين عبر الواتس أب علي حساباتهم وأرقامهم الخاصة ولا يوجد حتي الان جروب رسمي يصدر بيانات باسم الوفد.