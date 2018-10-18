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مصطفى بكري: عبد الرحمن سوار الذهب كان مثالا للزهد والصدق

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 07:18 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الإعلامي مصطفي بكري، إن المشير والرئيس السوداني الأسبق عبد الرحمن سوار الذهب قد رحل عن عالمنا صباح اليوم، داخل المستشفي العسكري بالعاصمة السعودية الرياض.

واوضح بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن الفقيد توفي عن عمر يناهز الــ83 عاما، وقد أستلم السلطة عقب انتفاضة أبريل 1985، التي أطاحت بالرئيس جعفر النميري.

وأشار بكرى، إلي أن سوار الذهب كان زاهدا، صادقا ونزيها، وقد سلم السلطة بعد عام واحد فقط للحكومة الجديدة المنتخبة.
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