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أخبار البلد

الري: انعقاد أسبوع القاهرة للمياه سنويا وإنشاء سكرتارية فنية دائمة لتنظيم شئونه

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 08:13 م
نهر النيل
نهر النيل
سلمى عبد الناصر
أعلنت الدكتورة ايمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، عن إنشاء سكرتارية فنية دائمة، بمقر وزارة الري، واستمرار فعاليات عملها، لتنظيم شئون فعاليات الأسبوع، على أن يعقد اسبوع القاهرة للمياه سنويا.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس قطاع التخطيط، في الجلسة الختامية، لفعاليات اسبوع القاهرة للمياه، والذي استمرت فعالياته، على مدار ٥ أيام، منذ الأحد الماضي ١٤ أكتوبر.

يذكر أن، أسبوع القاهرة للمياه، عقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة وفود من ١٠٠ دولة، وتضمنت فعالياته، العديد من الجلسات العلمية والفنية ورفيعة المستوى.
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