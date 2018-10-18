استجابة للأهالي .. محافظ بني سويف يوافق على رصف طريق عزبة القناوى..صور

صرح المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف أنه تم إدراج مدخل قرية عزبة القناوي بالشناوية مركز ناصر في خطة الرصف للعام الحالي



وذلك استجابة لمطلب أهالى العزبة ، والذين التمسوا ذلك الطلب خلال احدى زيارات المحافظ الميدانية لمركز ومدينة ناصر، نظرا للمشقة التي يعانون منها بسبب سوء حالة الطريق واحتياجه للتمهيد والرصف



كان صدي البلد قد تناول المشكلة بالنشر من قبل تحت عنوان "بالفيديو والصور.. القمامة تخفي معالم مصرف الشناوية ببني سويف"



من ناحيته أوضح المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق أن المحافظ كلفه بتمهيد الطريق واتخاذ الاجراءات الفنية اللازمة لتحسين حالته ، وسرعة ادراج المدخل في خطة الرصف للعام الحالي حيث تم تمهيد الطريق الذي يبلغ طوله 2.2كم وهو عبارة عن جسر على احد جانبي مصرف بالعزبة ، وذلك باستخدام معدات المديرية ، ،وسيتم رصف الطريق من خطة الرصف للعام الحالي



وأكد مدير عام الطرق أنه اليوم "تنفيذا لتوجيهات المحافظ : باشر الطريق بعد الانتهاء من تمهيده ، للإطمئنان على تحسن حالته الفنية حتى يتم البدء في رصفه ، حيث رافقه من ديوان عام المحافظة المحاسب محمود مغربي ، وعدد من التنفيذيين المعنيين