ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

استجابة للأهالي .. محافظ بني سويف يوافق على رصف طريق عزبة القناوى..صور

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 07:34 م
استجابة للأهالي ..محافظ
استجابة للأهالي ..محافظ بني سويف يوافق على رصف طريق العزبة
محمد عبد الحليم
صرح المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف أنه تم إدراج مدخل قرية عزبة القناوي بالشناوية مركز ناصر في خطة الرصف للعام الحالي

وذلك استجابة لمطلب أهالى العزبة ، والذين التمسوا ذلك الطلب خلال احدى زيارات المحافظ الميدانية لمركز ومدينة ناصر، نظرا للمشقة التي يعانون منها بسبب سوء حالة الطريق واحتياجه للتمهيد والرصف

كان صدي البلد قد تناول المشكلة بالنشر من قبل تحت عنوان "بالفيديو والصور.. القمامة تخفي معالم مصرف الشناوية ببني سويف"

من ناحيته أوضح المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق أن المحافظ كلفه بتمهيد الطريق واتخاذ الاجراءات الفنية اللازمة لتحسين حالته ، وسرعة ادراج المدخل في خطة الرصف للعام الحالي حيث تم تمهيد الطريق الذي يبلغ طوله 2.2كم وهو عبارة عن جسر على احد جانبي مصرف بالعزبة ، وذلك باستخدام معدات المديرية ، ،وسيتم رصف الطريق من خطة الرصف للعام الحالي

وأكد مدير عام الطرق أنه اليوم "تنفيذا لتوجيهات المحافظ : باشر الطريق بعد الانتهاء من تمهيده ، للإطمئنان على تحسن حالته الفنية حتى يتم البدء في رصفه ، حيث رافقه من ديوان عام المحافظة المحاسب محمود مغربي ، وعدد من التنفيذيين المعنيين
loading...

ترشيحاتنا

ضبط شبكة دعارة يتزعمها رجلان و4 سيدات بـ طنطا.. صور

أم تلقى بطفلها فى الشارع بعد وفاته لتناوله أطعمة من صندوق قمامة بالمطرية

تعيين أيمن عبد العزيز مدربا مساعدا لـ نادى الزمالك

حجز إعادة محاكمة متهمي أحداث مكتب الإرشاد للحكم 5 ديسمبر

تركيا تواصل نشر الأكاذيب بشأن جمال خاشقجي .. ترامب يطالب أردوغان بتسليم ما لديه من معلومات.. وبوتين يدخل على خط الأزمة بتوجيه الاتهامات لواشنطن

أميرة جمال لـ صدى البلد: انتمائي الكروي سر.. وأتمنى انتهاء خلافات جماهير الأهلي والمصري..فيديو

أول ظهور لـ نجوى كرم بعد عملية تصغير أنفها.. فيديو

فرنسا تكذب مزاعم العفو الدولية: لم نبِع لمصر أسلحة تستخدم في القمع

مصر على موعد مع مواجهة البرازيل .. نوفمبر المقبل

غضب إسرائيلي من ترامب..ولودر:صفقة القرن سوف تفاجئ الفلسطينيين

فيفا يهنئ مصر بعد التتويج بـ برونزية أوليمبياد الشباب

سعودي تتهمه أنقرة بقتل خاشقجي: لم أدخل تركيا في حياتي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إقبال كبير على ملتقى الأديان بسانت كاترين.. صور

اليخت الإنجليزى AURORA يصل ميناء بورسعيد السياحى .. صور

أهالي أبو غالب يطالبون بكوبري ينقذهم من معديات الموت.. فيديو وصور

انتهاء تجهيزات حفل عمرو دياب فى جامعة مصر .. صور

4 إطلالات أنيقة لـ ميجان ميركل في أستراليا.. صور

فيديو

تعرف على سبب بكاء الفنانة المغربية دنيا بطمة.. فيديو
الزراعة تكشف السبب الرئيسي فى تدمير صناعة الدواجن.. فيديو
شاهد.. إيران تمول ميلشيات الحوثي بالمخدرات
شاهد.. الشرطة الإسبانية تلقي القبض على عصابة لتهريب المخدرات فى عرض البحر
آلاف المريدين فى حلقات الطريقة الأحمدية بمولد السيد البدوي.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟