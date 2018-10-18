انطلاق عرض فيلم First Man فى دور العرض المصرية

ينطلق فيلم First Man للمخرج دامين شازيل فى دور العرض المصرية بعد نجاح كبير فى عروضه العالمية الأولى، وبميزانية وصلت لـ70 مليون دولار.



ويلقي الفيلم نظرة على قصة حياة نيل أرمسترونج رائد الفضاء اﻷسطوري الذي يعد أول رجل في تاريخ البشرية يسير على سطح القمر في العشرين من يوليو من عام 1969.



First Man بطولة النجم ريان جوسلينج، كلير فوي، بابلو شرايبر، كيلي شاندلر، سياران هيندز، إيثان إمبري، ويعرض فى الولايات المتحدة الامريكية منذ 12 من شهر اكتوبر الجارى.