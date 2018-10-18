ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

انطلاق عرض فيلم First Man فى دور العرض المصرية

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 07:57 م
صدى البلد
محمد نبيـل
ينطلق فيلم First Man للمخرج دامين شازيل فى دور العرض المصرية بعد نجاح كبير فى عروضه العالمية الأولى، وبميزانية وصلت لـ70 مليون دولار.

ويلقي الفيلم نظرة على قصة حياة نيل أرمسترونج رائد الفضاء اﻷسطوري الذي يعد أول رجل في تاريخ البشرية يسير على سطح القمر في العشرين من يوليو من عام 1969.

First Man بطولة النجم ريان جوسلينج، كلير فوي، بابلو شرايبر، كيلي شاندلر، سياران هيندز، إيثان إمبري، ويعرض فى الولايات المتحدة الامريكية منذ 12 من شهر اكتوبر الجارى.
loading...

ترشيحاتنا

ضبط شبكة دعارة يتزعمها رجلان و4 سيدات بـ طنطا.. صور

الزراعة تكشف موعد تطبيق قانون حظر بيع الدواجن الحية.. فيديو

شاهد.. عالم فضاء مصرى يخترع طائرة حديثة

الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي يبعث برسالة لإسرائيل .. فيديو

وليد ازارو يصدم الأهلى ويعلن رغبتة فى الرحيل خلال الانتقالات الشتوية

تعرف على سبب التعديلات المرورية بالعباسية وصلاح سالم والاتوستراد

الزراعة تكشف السبب الرئيسي فى تدمير صناعة الدواجن.. فيديو

أول ظهور لـ نجوى كرم بعد عملية تصغير أنفها.. فيديو

سعودي تتهمه أنقرة بقتل خاشقجي: لم أدخل تركيا في حياتي.. فيديو

أماكن الكثافات المرورية فى الفترة المسائية

مارادونا يرفض لقاء بوتين لسبب صادم

شاهد .. لحظات القبض على سيدة بريطانية قتلت زوجها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إقبال كبير على ملتقى الأديان بسانت كاترين.. صور

اليخت الإنجليزى AURORA يصل ميناء بورسعيد السياحى .. صور

أهالي أبو غالب يطالبون بكوبري ينقذهم من معديات الموت.. فيديو وصور

انتهاء تجهيزات حفل عمرو دياب فى جامعة مصر .. صور

4 إطلالات أنيقة لـ ميجان ميركل في أستراليا.. صور

فيديو

كاتب سعودي يفجر مفاجأة حول اختفاء جمال خاشقجي وعلاقة الإخوان بالحادث
عالم طيران مصري: أعمل على بناء صاروخ فضائي لشركة يابانية..فيديو
شاهد.. عالم فضاء مصرى يخترع طائرة حديثة
والدة الطفلة المعجزة تكشف كواليس حمل ابنتها الرضيعة في جنين..فيديو
الرقص في الهواء الطلق هواية سكان موسكو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟