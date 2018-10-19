الأعلى للجامعات: الانتهاء من أعمال تنسيق 726 ألف طالب

ناقش المجلس الأعلى للجامعات خلال جلسته بجامعة الإسكندرية، المقترح المقدم من رئيس لجنة قطاع الدراسات الطبية بشأن ميكنة جميع الامتحانات التي تعقد بكليات الطب، والتي يمكن ميكنتها على غرار نموذج الامتحان المعرفي الذي انعقد في 15/8/2018، وتعميم الآلية التي تمت بها المسابقة المعرفية كوسيلة لامتحانات الطلاب في كل كليات الطب المصرية.



كما ناقش المجلس، كتاب رئيس قطاع الدراسات الهندسية والمتضمن مشروع تدريب لجميع أعضاء هيئة التدريس حول الأساليب الحديثة في التعليم الهندسي بالتعاون مع إحدى الجامعات الأوروبية المتخصصة.



وأحيط المجلس علمًا بكتاب الأمين المساعد للمجلس لشئون المستشفيات الجامعية بتشكيل اللجنة القومية لبنك الأسئلة الطبية، ووافق المجلس على إنشاء كلية العلاج الطبيعي بجامعة بنها.



وأحيط المجلس بتقرير اللجنة المشكلة لبحث الإجراءات التشريعية اللازمة للسماح للجامعات المصرية الحكومية منفردة أو بالشراكة مع الجامعات الأخرى بإنشاء كليات مجتمعية طبقا للاتفاق الموقع مع كلية أوشن كاونتي بالولايات المتحدة الأمريكية والجامعات المصرية.



كما وافق المجلس على إنشاء كليتي (الحاسبات والمعلومات، واللغات والترجمة) بأكاديمية السادات، وأحيط المجلس بالتقرير الذى قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم حول أعمال تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2018 / 2019، حيث تم تنسيق 726647 طالبا من مختلف الشهادات وترشيحهم على الجامعات والمعاهد المختلفة وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.



وقدم المجلس الأعلى للجامعات الشكر للمركز الإعلامي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة د.عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، على قيامه بربط المركز الإعلامي للوزارة بكافة المراكز الإعلامية بالجامعات؛ لضمان سرعة التعامل مع الشائعات والتعاون الفعال في الإدارة الإعلامية لأي أزمات طارئة تخص المجتمع الجامعي، وضمان تداول المعلومات الخاصة بالمجتمع الجامعي بشكل سريع.



وأحيط المجلس علمًا بمقترح وزير الموارد المائية والري بشأن تدريس ساعتين سنويًّا لكل مراحل التعليم عن جغرافية حوض النيل ومصادر المياه التي ترد لمصر وعادات وتقاليد تلك الدول وأهم المشاكل البيئية والأقاليم المناخية المناسبة، بحيث يكون المستوى حسب السنة الدراسية، وكذلك يتم التركيز على ندرة المياه في مصر وضرورة ترشيدها.



كما أحيط المجلس بمقترح رئيس لجنة قطاع الدراسات الطبية بشأن تشكيل لجنة لمتابعة تطبيق النظام الجديد للتعليم الطبي.

