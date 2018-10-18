خالد بيومي يسخر من مستوى الكرة فى مصر والسبب ميدو

سخر خالد بيومي الناقد والمحلل الرياضي من اهمال احمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق للعب والتواجد في عالم الساحرة المستديرة، على الرغم من شعبيته وخبرته الرائعه.



وكتب خالد بيومي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر ":" احمد حسام ميدو نجم اسمه لامع في أوروبا والوطن العربي شاهدت مدي شعبيته واهتمام الجميع بمشواره واسمه".



واضاف :" اين هو من خريطه كره القدم في مصر ؟؟؟".