شوط أول سلبي بين الجونة والنجوم في الدوري الممتاز..صور

انتهت أحداث الشوط الاول من المباراة التي تقام بين فريقي الجونة والنجوم بالتعادل السلبي بدون أهداف، على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الممتاز.



لم يتمكن أحد لاعبي الفريقين من تسجيل أي أهداف طوال الـ 45 دقيقة الاولى من المباراة، على الرغم من المحاولات العديدة من الجانبين.



خرج الشوط الأول نظيفا من الكروت الصفراء والحمراء، ودون أي مناوشات بين اللاعبين او اعتراضات على طاقم تحكيم المباراة.