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فن

عمر خيرت يطرب جمهور دار الأوبرا فى حفل كامل العدد.. صور

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 07:43 م
صدى البلد
محمد نبيـل
عاصفة من التصفيق منقطعة النظير استقبل بها الجمهور الغفير المايسترو العالمى عمر خيرت لحظة ظهوره على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا بمصاحبة فرقته الموسيقية.

وبابداعه المعهود جسد خيرت الوانا من المشاعر الانسانية بنغماته والحانه المتفردة التى رفعت من معنويات وروح 1200 مشاهد - سعة المسرح - ليرفع الحفل شعار كامل العدد على مدار اليومين .. وهى عادة حفلات المايسترو الساحر داخل مصر وخارجها.

ساعتان من الزمن - مدة الحفل - أخذ فيها خيرت جمهوره في رحلة تناسوا فيها زحام الحياة، وحلقوا معه في فضائه الواسع المتنوع بالألحان والنغمات التي تراقصت قلوبهم عليها من الفرحة تارة، وتسلطن أسماعهم تارة أخرى.

وعلى نغمات "العرافة" و"العطور الساحرة" و"فيها حاجة حلوة" اطرب عمر محبيه والكل اذانه صاغية منتظرين المزيد ومفاجآت عمر كما هو الحال فى جميع حفلاته بالداخل والخارج.

جاء الحفل ليكلل مسيرة خيرت فحفلاته دائما ما تكون كاملة العدد، وخلال الحفل قدم باقة من اجمل معزوفاته الشهيرة التى تفاعل معها الحضور غناء وتصفيقا.

وطالبه الحضور بإعادة جميع برنامج الحفل فى اشارة منهم الى انسجامهم التام وتفاعلهم مع مقطوعاته المحببة لديهم.
عمر خيرت يطرب جمهور دار الأوبرا فى حفل كامل العدد.. صور
عمر خيرت يطرب جمهور دار الأوبرا فى حفل كامل العدد.. صور
عمر خيرت يطرب جمهور دار الأوبرا فى حفل كامل العدد.. صور
عمر خيرت يطرب جمهور دار الأوبرا فى حفل كامل العدد.. صور
عمر خيرت يطرب جمهور دار الأوبرا فى حفل كامل العدد.. صور
عمر خيرت يطرب جمهور دار الأوبرا فى حفل كامل العدد.. صور
عمر خيرت يطرب جمهور دار الأوبرا فى حفل كامل العدد.. صور
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