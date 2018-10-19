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العليمي: مشكلة الإيجار القديم تمثل أزمة للعديد من طبقات المجتمع وشرائحه

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 03:30 ص
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، إن مشكلة الإيجار القديم تمثل أزمة للعديد من طبقات المجتمع وشرائحة، وتعود لأكثر من 70 عاما، خلال الحرب العالمية الثانية.

وأوضح العليمي خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي مصطفي بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما بإلغاء في مايو 2018، عدم أحقية المالك في إخلاء العقار حتي إذا انتهت المدة المحددة في العقد.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن تنفيذ القرار سيبدأ خلال شهر يوليو المقبل عام 2019.
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