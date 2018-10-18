دراغمة: يهود أمريكا لا يؤمنون بدولة الاحتلال

قال الكاتبُ الصحفي والمحللُ السياسي، مُحمد دراغمة، إنّ الجمهور اليهودي في الولايات المتحدة، أكثر ليبرالية وهو دائمًا ما يَذهب إلى الديمقراطيين.



وأضاف دراغمة، خلال لقائه ببرنامج «الصفحة الأولى»، المذاع على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامية سينار سعيد، أنَّ الأجيال الجديدة من الجمهور اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية أجيال مختلفة عن السابقة، إذ أنها أكثر ليبرالية مع الحريات، ولم تعد تُؤمن كثيرًا بدولة إسرائيل بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.



وأوضح «دراغمة»، أنَّ حركة المقاطعة الفلسطينية تَحظى بتأييدٍ واسع في أوساط اليهود الجيل الشاب من الناخبين اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك فُرصة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الحصول على الصوت اليهودي تعد ضئيلة.



ونشرت صحيفة Washington Examiner استطلاعًا للرأي يشير إلى أنَّ سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إزاء إسرائيل لا تساعده في حشد دعم له في صفوف اليهود الأمريكيين، في حين أن نسب ضئلية من اليهود الأمريكيين تقول إنها تؤيد تعامل ترامب في علاقاته مع الدولة اليهودية، إلا أن الغالبية العظمى تقول إن ذلك لن يكون سببا يجعلهم يصوتون له.