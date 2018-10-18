جامعة الفيوم: اختيار عينات عشوائية من الطلاب للكشف عن تعاطي المخدرات

عقد مجلس إدارة المدن الجامعية بجامعة الفيوم اجتماعا تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم والدكتور خالد محمد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وتم خلال الاجتماع مناقشة تكلفة الوجبات الغذائية المقدمة لطلاب المدن الجامعية بناء على مقررات تغذية الطلاب بالعام الجامعى السابق، كما تم مناقشة اختيار عينات عشوائية من الطلاب لإجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن تعاطي المخدرات والخمور بأنواعها.



حضر الاجتماع الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة وأيمن حلبة امين الجامعة المساعد للشئون المالية وفايزة حجى مدير عام المدن الجامعية و هشام رجب مدير عام رعاية الشباب .

