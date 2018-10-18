ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

كواليس موافقة إليسا على حفلها الغنائى في جمصة

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 07:40 م
اليسا
اليسا
شروق إبراهيم

نفى مصدر مطلع إلغاء حفل اليسا في جمصة ، مؤكدا ان النجمة اللبنانية لديها المعلومات الكافية عن المدينة والجامعة التي ستحيي فيها حفلها الغنائي.

وأكد المصدر لـ صدى البلد أن اليسا اجرت بحثًا عن المنصورة وعن جمصة من خلال جوجل قبل ابلاغ القائمين على الحفل موافقتها لاحيائها، لافتا الى ان ما يحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجرد سخرية من وجود نجمة بحجم اليسا في جمصة.

حفل اليسا في جمصة سيقام غدا الجمعة الموافق 19 أكتوبر وسط احتفالات بتخرج دفعة جديدة من جامعة الدلتا للعلوم و التكنولوجيا.

وكان قد نشر عبر السوشيال ميديا اخبار عن إلغاء حفل اليسا في جمصة.
loading...

موضوعات متعلقة

إيقاف مروان خوري ويارا وجوزيف عطية عن الغناء.. أنغام تشوق جمهورها بـ «تيزر» ألبومها الخليجي.. موجز النجوم على السوشيال ميديا

موجز نجوم هوليوود.. توم كروز ينضم لـ"انستجرام".. وباريس هيلتون تصل قطر لإحياء حفلها.. وروبرت دي نيرو بالبيجامة في شوارع نيويورك.. صور

ساموزين يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل صورة الأزمة على السوشيال ميديا

إليسا تصل القاهرة استعدادا لحفلة المنصورة

شاهد.. لحظة وصول إليسا إلى القاهرة لإحياء حفل المنصورة

موعد حفلة إليسا في جمصة

ترشيحاتنا

بوفون يوجه صفعة إلى محمد صلاح بشأن جائزة الكرة الذهبية

ضبط شبكة دعارة يتزعمها رجلان و4 سيدات بـ طنطا.. صور

الزراعة تكشف السبب الرئيسي فى تدمير صناعة الدواجن.. فيديو

فرنسا تكذب مزاعم العفو الدولية: لم نبِع لمصر أسلحة تستخدم في القمع

رسميا.. أمبرو الإنجليزية ترعى قميص الأهلى 3 سنوات مقبلة

أمير عزمى يكشف أسباب الاستقالة من الجهاز الفنى بالزمالك

قريبا.. مصر تحتضن حدثا دبلوماسيا غير مسبوق

قصة المشير الراحل سوار الذهب.. خامس رئيس سوداني وتخلى عن الحكم برضاه

بريطانيا تستعد لـ قنبلة الثلج

تعرف على سبب التعديلات المرورية بالعباسية وصلاح سالم والاتوستراد

أمريكا تمهل السعودية أياما للرد على اختفاء خاشقجي

الحركة الوطنية تعلن خليفة الفريق شفيق .. الأحد المقبل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إقبال كبير على ملتقى الأديان بسانت كاترين.. صور

اليخت الإنجليزى AURORA يصل ميناء بورسعيد السياحى .. صور

أهالي أبو غالب يطالبون بكوبري ينقذهم من معديات الموت.. فيديو وصور

انتهاء تجهيزات حفل عمرو دياب فى جامعة مصر .. صور

4 إطلالات أنيقة لـ ميجان ميركل في أستراليا.. صور

فيديو

تعرف على سبب بكاء الفنانة المغربية دنيا بطمة.. فيديو
الزراعة تكشف السبب الرئيسي فى تدمير صناعة الدواجن.. فيديو
شاهد.. إيران تمول ميلشيات الحوثي بالمخدرات
شاهد.. الشرطة الإسبانية تلقي القبض على عصابة لتهريب المخدرات فى عرض البحر
آلاف المريدين فى حلقات الطريقة الأحمدية بمولد السيد البدوي.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟