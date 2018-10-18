كواليس موافقة إليسا على حفلها الغنائى في جمصة



نفى مصدر مطلع إلغاء حفل اليسا في جمصة ، مؤكدا ان النجمة اللبنانية لديها المعلومات الكافية عن المدينة والجامعة التي ستحيي فيها حفلها الغنائي.



وأكد المصدر لـ صدى البلد أن اليسا اجرت بحثًا عن المنصورة وعن جمصة من خلال جوجل قبل ابلاغ القائمين على الحفل موافقتها لاحيائها، لافتا الى ان ما يحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجرد سخرية من وجود نجمة بحجم اليسا في جمصة.



حفل اليسا في جمصة سيقام غدا الجمعة الموافق 19 أكتوبر وسط احتفالات بتخرج دفعة جديدة من جامعة الدلتا للعلوم و التكنولوجيا.



وكان قد نشر عبر السوشيال ميديا اخبار عن إلغاء حفل اليسا في جمصة.

