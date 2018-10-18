الأهلي يؤكد صحة موقفه القانوني في حكم أعضاء زايد

قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وكافة الإدارات بالنادي، تؤكد على احترامها وتقديرها لجميع أعضاء الأهلي، وتشدد أيضًا على أنه لا يوجد أي فرق بين عضو النادي في فروعه الثلاثة - وقريبًا الفرع الرابع بالتجمع الخامس - إلا فيما يتعلق باللوائح والقوانين وفقًا لقانون الرياضة الجديد.



وأضاف أن الحكم الصادر بحق أعضاء فرع النادي بالشيخ زايد بتاريخ 15-3-2017 لحضور الجمعية العمومية، وممارسة حق التصويت فيها، تم الطعن عليه في عهد مجلس الإدارة السابق، وأن الموقف القانوني للنادي سليم فيما يتعلق بهذا الشأن.



فيما أوضح المستشار حلمي عبد الرازق، المستشار القانوني للنادي، أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمًا بتاريخ 26-5-2018، نص على إلغاء العمل بالقوانين واللوائح السابقة على صدور قانون الرياضة الجديد رقم 71 سنة 2017، وبناءً عليه أصدرت اللجنة الأولمبية اللائحة الاسترشادية التي تحدد حقوق وواجبات أعضاء الجمعيات العمومية للأندية الرياضية؛ ومنها النادي الأهلي.



وقال إن اللائحة الاسترشادية فرّقت بين العضو العامل وعضو الفرع في الأندية الرياضية، ونصّت على أن العضو العامل فقط هو الذي يحق له حضور الجمعيات العمومية، أما عضو الفرع فيحق له الانتفاع بالمرافق والخدمات المقدمة له داخل الفرع دون الحق في الترشح أو إبداء الرأي بالتصويت في الجمعيات العمومية العادية وغير العادية.



وأكد المستشار القانوني للنادي الأهلي، أنه بناءً على ما سبق صدرت أحكام عدة من مركز التسوية والتحكيم المنوط به الفصل في مثل هذه المنازعات طبقًا لقانون الرياضة الجديد، وأكدت جميع هذه الأحكام على عدم أحقية عضو الفرع في الترشح لمجلس الإدارة أو التصويت في الجمعيات العمومية، وأن أي حكم صادر لأعضاء الفروع قبل العمل بقانون الرياضة الجديد أصبح هو والعدم سواء وانتفى أثره القانوني.



وشدد المستشار حلمي عبد الرازق على صحة الموقف القانوني للنادي الأهلي، طبقًا للوائح والقوانين والأحكام الصادرة من مركز التحكيم والتسوية التابع للجنة الأولمبية.