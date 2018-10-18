ماسك الكاكاو.. لترطيب وتنظيف ونعومة بشرتك

مشاكل البشرة شبح يطارد الفتيات بدءًا من حبوب الشباب والبقع الداكنة وحتى الهالات السوداء حول العينين والرؤوس السوداء على الأنف، كلها مشكلات مختلفة تعاني منها الفتيات ولا يستطيع المكياج وحده إخفائها بل يزيد الأمر تعقيدًا، فمن الأفضل اللجوء إلى الوصفات الطبيعية التي تغذي بشرتك وتخلصك من تلك المشكلات.



يمكنك تجربة قناع طبيعي يمنحك الترطيب والنعومة، ويزيل الخلايا الميتة وينظف بشرتك بعمق ويمنحها التغذية التي تحتاجها، وفقًا لموقع "جلوبينك".



مكونات الماسك: معلقة عسل + معلقة زبادى + معلقة كاكاو باودر

الطريقة: اخلطي المكونات معًا وضعي الخليط على بشرتك بعد تنظيفها جيدًا، واتركيه لمدة ربع ساعة ثم اغسليه بالماء الفاتر، واحرصي على استخدام هذا القناع مرتين أسبوعيًا كي تحصلي على نتيجة سريعة تبهرك.