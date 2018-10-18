الكومي تعلن ترشحها لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد

أعلنت منى الكومي نائب رئيس لجنة المرأة بحزب الوفد، نيتها الترشح لانتخابات الهيئة العليا لبيت الأمة المقرر إجراؤها 9 نوفمبر المقبل، مؤكدة أنها تحمل على عاتقها إعادة المرأة الوفدية لمكانتها الأولى في مقدمة الحياة السياسية تيمنا بصفية زغلول وهدى شعراوي ومنى قرشي.



وأضافت الكومي، في بيان لها، أنها تنمتي إلى عائلة وفدية حتى النخاع حيث تقلد والدها منصب سكرتير لجنة حزب الوفد بالجيزة، وحملت عضوية الوفد منذ نعومة أظافرها، مشيرة إلى أنها على تواصل جيد بأغلب أعضاء الهيئة الوفدية بجميع محافظات الجمهورية وتعول عليهم في دعمها خلال انتخابات الهيئة العليا.



وشددت نائب رئيس لجنة المرأة بحزب الوفد، على دعمها لمشاركة المرأة الوفدية بصورة أكبر في تشكيل رؤى الحزب في المرحلة القادمة من خلال طرح رؤى جديدة تمثل أفكار سيدات وشباب الحزب، مؤكدة أنها ستعمل جاهدة أن يعود بيت الأمة خلال الفترة المقبلة إلى مكانه الطبيعى الذى كان عليه من قبل، وأن يكون للوفد تواجدا قويا فى الشارع المصري وانتخابات البرلمان والمحليات المقبلة من خلال أبنائه الوفديين.