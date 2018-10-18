سعيد النقيب: المراغي رئيسا للمؤسسة الثقافية ووهب رئيسا للاجتماعية

قال سعيد النقيب نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، رئيس النقابة العامة للإنتاج الحربي، ان محمد سعفان وزير القوى العاملة أصدر قرارين بشأن تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية والمؤسسة الاجتماعية العمالية.



وأكد نائب رئيس الاتحاد في تصريحات لـ"صدى البلد" ان القرار الأول تضمن تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب و تعيين محمد وهب الله الامين العام للاتحاد رئيسا للمؤسسة الثقافية العمالية.



وأوضح النقيب ان التشكيل جاء بقرارات من وزير القوي العاملة مضيفا ان المراغي تم اختياره مسبقا من مجلس إدارة الاتحاد لاختيار المدير التنفيذي للمؤسسة الترفيهية قرية الاحلام السياحية ولم يتم اختياره حتي الآن.