خبير بترول: مصر تمتلك أكثر من نموذج لعقود اتفاقيات التنقيب عن البترول والغاز

أكد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن مصر باتت تمتلك أكثر من نموذج لعقود اتفاقيات البحث والتنقيب واستكشاف البترول والغاز، مضيفا أن النماذج المتوفرة تحقق الصالح العام، وأن أي تعديل يتم بحثه الان على تلك العقود من شأنه مراعاة الصالح العام ومصلحة المستثمر أيضا.



وأضاف "يوسف" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الهدف من إجراء تلك التعديلات هو جذب مزيد من الاستثمارات خاصة بالمناطق غير الجاذبة، والتي يأتي على رأسها البحر الأحمر، وهي محاولة لتشجيع المستثمرين على ضخ أموال بالمناطق المزمع طرحها والتي تسعى الوزارة للتنقيب فيها عن منتجات بترولية مختلفة.



وأوضح نائب رئيس الهيئة الأسبق، أن زيادة إنتاجنا المحلي بات الغاية الكبرى للقطاع، في محاولة للاستفادة من الطفرة التي تحققت مؤخرا بالعديد من الاكتشافات وخطوط الانتاج الإضافية المختلفة الاخيرة، مشددا على أن عوامل كثيرة تحكم عملية التعاقد بين الدولة والمستثمر، وأن الأمر معقد جدا وليس بالسهولة التي يظنها البعض.



وأشار يوسف، إلى القوة التي أعطاها حقل ظهر لقطاع البترول المصري، كما أن القائمين بالقطاع باتت لهم القدرة والخبرة الكافية على التفاوض الجيد مع المستثمر، الذي يسعى لتحقيق أكبر معدل ربحي له، ولكن مثل تلك العقود تقف له بالمرصاد، حفاظا على حقوقه وحقوقنا.



ولفت الخبير البترولي، الى ان لجان تقييم متخصصة تشرف على الأمر، لدراسة شكل العقود ونماذجها، وإخراجها بالشكل اللائق والمجدي اقتصاديا لجميع الأطراف، مشيرا إلى أنه كل تعاقد له ظروفه الخاصة، حسب حجم المخاطر، وحجم الإنتاج، والمزايدات المطروحة، فالتنقيب بجوار حقل ظهر الآن سيكون مختلفا عن التنقيب بمناطق نائية.



وعن لحظة الوصول للتعاقدات يقول الخبير، إنه يتم أولا طرح المزايدات، ثم تلقي العروض من الشركات الراغبة في الاستثمار، ثم العرض على لجان تقييم، وبعد ذلك يتم عرض النتائج، قبل أن يتم إعلان نتائج الترسية حسب العرض الأكثر جدية والأفضل، وذلك من خلال مجلس إدارة هيئة البترول أو الشركة القابضة للغازات، ليتم توقيع العقود.



وأوضح يوسف، أن أي تعديل يطرأ على مثل تلك العقود، لا يكون للقطاع يد به، فالأمر يتم عرضه من قبل الشريك، والوزارة تقوم بدورها بعرض الأمر على مجلس الشعب، والذي يبت في الأمر، مطالبا بضرورة الإستعانة داخل المجلس بخبرات دولية في القطاع لإعطاء الآراء للجان المتخصصة، نظرا لعدم تمعنهم في تفاصيل مثل تلك التعاملات.



وتخطط مصر، بحسب احدى وكالات الانباء العالمية، لإصدار عقود جديدة لاتفاقيات مشاركة إنتاج النفط والغاز، لتحفيز المستثمرين على التنقيب والبحث، والتي أوضحت أن النظام الجديد ستتحمل فيه الشركات تكلفة البحث والاستخراج، مقابل حصة من الإنتاج، على أن تعطى الشركات الحرية لبيع حصتها لأي جهة تختارها.



ويمنح النظام الحالي، الشركات فقط ثلث الإنتاج ويتيح للحكومة شراء حصة الشريك الأجنبي بالكامل بأسعار محددة سابقًا، وقالت الوكالة إن الحصة ستختلف من امتياز لآخر بناءً على بناء تكلفة الاستثمار، وتتوقع الوكالة أن يبدأ تطبيق هذه العقود الجديدة في الربع الثاني من العام الجاري، بعد مناقصة تنقيب ستعلن عنها مصر نهاية العام الجاري في البحر الأحمر.



وبحسب المصادر التي تحدثت للوكالة، فإن الطريقة الجديدة ستقضي على البيروقراطية الموجودة في العقود الحالية والتي طالما اشتكت منها شركات النفط الدولية.



وتتوسع مصر حاليًا في التنقيب عن البترول والغاز، بعدما ساهمت الاكتشافات الأخيرة في زيادة الإنتاج وهو ما توقفت مصر معه عن استيراد الغاز المسال نهاية الشهر الماضي، في طريقها نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي بنهاية 2018.



وبلغ إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا هذا الشهر مقارنة مع ستة مليارات قدم مكعبة يوميا في يوليو الماضي. وينمو الإنتاج المصري باضطراد منذ بدء تشغيل حقل ظُهر في ديسمبر الماضي.



وتعمل مصر على التحول إلى مركز لتداول الطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره بعد عدة اكتشافات كبيرة.