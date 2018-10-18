بريانكا شوبرا: أريد الالتحاق بصديقتي ميجان ماركل في الحمل

اعترفت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا، بأنها تريد الالحاق بصديقاتها اللاتي تزوجن وانجبن أطفالا خلال الفترة الماضية، وعلى رأسهن صديقتها دوقة ساكيس ميجان ماركل التي اعلنت عن حملها في طفلها الاول من الأمير هاري.



وقالت بريانكا لـموقع E news: "اغلب اصدقائي اصبح لديهم اطفال وادعو الله ان يرزقني بنفس الشيء"، ويأتي ذلك التصريح عقب ايام من اعلان موعد حفل زفافها على خطيبها المغني الأمريكي نيك جوناس.



وحددت نجمة بوليوود مع جوناس موعد حفل زفافهما الذي سيقام على مدار 3 ايام من 30 نوفمبر حتى الثاني من شهر ديسمبر المقبل في مدينة جودبور الهندية.



وقررت بريانكا ان تقيم حفل الزفاف في أحد القصور الفارهة على ان تشرف على الترتيبات الخاصة بأهم ليلة في حياتها بنفسها ويقوم "جوناس" بمساعدتها.



يشار الى ان علاقة بريانكا شوبرا التي تكبر نيك جوناس بـ 10 أعوام بدأت منذ أكثر من عام ثم اعلنا خطوبتهما الرسمية يوم 18 اغسطس الماضي في مومباي بالهند.