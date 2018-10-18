غموض حول مقتل سائح في جزيرة الرعب التايلاندية

قالت صحيفة ذا صن البريطانية، أن سائحًا لقي مصرعه في مكانٍ معزول في تايلاند في حادثة قتل غامضة لازالت التحقيقات تجري بشأنها.



وأضافت الصحيفة إن السلطات عثرت على جثة السائح المولدوفي طافية على الماء، دون أن يكون بها آثار قتل أو طعن أو طلقات مسدس.



المثير في الأمر إن المكان الذي قتل فيه السائح كان جزيرة "توه كاو" التي لها سوابق غريبة في اختفاء السياح أو مقتلهم خلال السنوات القليلة الماضية.



وليست حادثة مقتل السائح هي الأولى، فقد قتل لى نفس الجزيرة زوجين بريطانيين في حالة من الغموض أيضًا عام 2014.



وترجح التحقيقات الأولية، أن السائح قد تم قتله بالإغراق.



