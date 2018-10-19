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محافظات

محافظ القاهرة: تخصيص الأراضى للمدارس أولوية بعد حصر أملاك الدولة

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 06:13 ص
للواء خالد عبد العال
للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
عبد العزيز جمال
وافق اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 3700 م2 تقريباَ لإقامة مدرسة بمنطقة القصيرين بحى الزاوية، وذلك فى إطار جهود المحافظة لتوفير أراضى لإقامة مدارس عليها بهدف تخفيض حجم كثافة الطلاب بالمدارس، ومواجهة الزيادة الطلابية كل عام على أن يتم تحديد نوعها طبقاَ لاحتياجات المنطقة.

كما وافق على ضم مساحة 1065 م2 لمدرسة شهداء ابو صير بنطاق حى السلام وتسليمها لهيئة الأبنية التعليمية لإقامة توسعات بالمدرسة لاستيعاب الكثافة الطلابية.

أكد المحافظ على رؤساء الأحياء ومدير التخطيط العمرانى اعتبار تخصيص الاراضى للمدارس أولوية أولى بحصر الأراضى أملاك الدولة التابعة للمحافظة، أن تتوافق مع اشتراطات الأبنية التعليمية وخاصة من الأراضي المستردة مؤخراَ.
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