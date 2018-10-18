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أخبار البلد

خالد فودة: ملتقى سانت كاترين للسلام العالمى رسالة حضارية

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 08:12 م
اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة - محافظ جنوب سيناء
محمد الاسكندرانى - أيمن محمد - تصوير صلاح مهدى
قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن محافظة جنوب سيناء، تحتوي على مقومات دينية وأثرية عريقة، موضحا أن تنظيم ملتقى سانت كاترين السلام العالمى يهدف إلي تسليط الضوء على عملية التقارب والمحبة بين الديانات على أرض مهد الديانات.

وأضاف "فودة" خلال كلمه له في ملتقى سانت كاترين السلام العالمى "معا نصلى"، أن الملتقى رسالة سلام للعالم أجمع، مشيرا إلي أن أصل العلاقات بين الأشخاص والعلاقات الإنسانية هو السلام.

وتابع: "سانت كاترين تعد من أهم المناطق السياحة فى العالم، مؤكدا أن المنطقة تستحق المزيد من الاهتمام لتعود السياحة إلى سابق عهدها.
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