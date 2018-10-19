سكرتير عام القاهرة: استرداد 320 ألف متر مربع من أملاك الدولة بالمحافظة

أعلن اللواء محمد الشيخ السكرتير العام لمحافظة القاهرة بأن أعمال الموجة 11 لتنفيذ إزالات التعديات بمحافظة القاهرة ما زالت جارية، والتى تستهدف حالات تعد على أراضى أملاك الدولة بالمحافظة او جهات ولاية أخرى (أوقاف ـ الرى ـ السكة الحديد ـ الآثار ـ هيئة الطرق والكبارى).



وأكد الشيخ في تصريحات صحفية، أن بعض الحالات لم تلتزم بالمدة القانونية لإجراءات قانون 144 لسنة 2017 للتقنين، وأغلب هذه التعديات بـ المنطقتين الجنوبية والشرقية، وبلغت مساحة الأراضى التى تم استردادها حتى اليوم أكثر من 320 ألف متر مربع.



وأكد اللواء الشيخ على رؤساء الأحياء بأهمية الحفاظ على ما تم من انجاز وعدم السماح بأي تعديات على الأراضي المستردة مرة أخرى لحين الانتهاء من وضع الاستغلال الأمثل لها بمعرفة الإدارة العامة للتخطيط العمرانى.

