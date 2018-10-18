بكري يروي تفاصيل اختلاس مليار دولار من شركة بترول وتهريبها لقطر

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المستشار نبيل صادق، النائب العام، أمر بإحالة محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة "تراى أوشن" للبترول واثنين آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهمهم باختلاس ما يقارب مليار دولار من أموال الشركة وتهريبها إلى قطر ودول أخرى.



وأضاف بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار»، على قناة صدى البلد، أن نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامي العام الأول، باشرت تحقيقاتها في القضية، وثبت لها قيام المتهم الأول وآخرين بتحويل عدة مبالغ من حسابات الشركة إلى بنوك عديدة في قطر وسويسرا وغيرها من البلدان وتم خلالها الاستيلاء على مليار دولار من أموال الشركة.



وقال إن تلك القضية فضيحة وقضية تثبت وتؤكد أن الفساد لا يزال مستمرا لدى البعض رغم تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود الأجهزة الرقابية للقضاء على الفساد، كاشفا أن المصريين ينتظرون المحاكمة العاجلة في أقرب فرصة.